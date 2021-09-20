В России ввели новые правила ремонта по ОСАГО

Фото: bfauto.ru.
В России запустили новую методику расчета расходов на ремонт транспортного средства, поврежденного при ДТП. Как уверяет президент РСА Игорь Юргенс, теперь судебных споров по ОСАГО станет существенно меньше.
Алексей Кованов

Если до этого владельцу пострадавшей машины разрешалось написать заявление об использовании б/у-деталей «в исключительных случаях», то сейчас такой пункт исчез. Проще говоря, при ремонте отныне можно и нужно применять только новые запчасти.

Второе нововведение — справочники средней стоимости запасных частей, что теперь выпускаются отдельно для каждого региона. Хотя ранее Россия была поделена на 13 экономических районов, из-за чего точность расчетов сильно страдала.

Сами справочники планируется обновлять каждые 3 месяца вместо прежних шести, притом средняя стоимость каждой детали будет прописана на основании прайс-листов из пяти (или даже более) профильных интернет-магазинов.

Вообще, осенью 2021 года вступают в силу сразу несколько правовых актов, заметно модернизирующих правовое поле, в котором живет каждый автовладелец. Портал «АвтоВзгляд» знакомит читателей с подборкой законодательных новелл.

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20 сентября 2021
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