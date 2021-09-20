В России ввели новые правила ремонта по ОСАГО

Если до этого владельцу пострадавшей машины разрешалось написать заявление об использовании б/у-деталей «в исключительных случаях», то сейчас такой пункт исчез. Проще говоря, при ремонте отныне можно и нужно применять только новые запчасти.

Второе нововведение — справочники средней стоимости запасных частей, что теперь выпускаются отдельно для каждого региона. Хотя ранее Россия была поделена на 13 экономических районов, из-за чего точность расчетов сильно страдала.

Сами справочники планируется обновлять каждые 3 месяца вместо прежних шести, притом средняя стоимость каждой детали будет прописана на основании прайс-листов из пяти (или даже более) профильных интернет-магазинов.

Вообще, осенью 2021 года вступают в силу сразу несколько правовых актов, заметно модернизирующих правовое поле, в котором живет каждый автовладелец. Портал «АвтоВзгляд» знакомит читателей с подборкой законодательных новелл.