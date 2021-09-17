Чего категорически нельзя делать с автомобилем в преддверии холодов

В каждом материале о подготовке к зиме автомобиля вы обязательно найдете раздел, касающийся бортовой электросети. Как правило, он сводится к совету в духе «проверьте аккумулятор и при необходимости, купите новый». Но мало кто отдает себе отчет, что недостаток электроэнергии для пуска мотора, который будет ощущаться зимой, зависит не только от его кондиций. Убыль электричества, чаще всего, происходит из-за утечек в бортовой сети машины.

Поэтому перед началом зимы мы крайне не рекомендуем что-то делать с автоэлектрикой, если она нормально работает и не беспокоит владельца. Не стоит именно в предзимье оснащать машину, например, новой противоугонной системой. Никто не гарантирует, что она не будет в ускоренном темпе «высасывать» аккумуляторную батарею. Или ее установщики в процессе своей работы не понаделают в электросети вашей машины кучу точек утечки тока.

А новое мощное электрооборудование из разряда «аудио» наверняка изрядно поднимет общий уровень потребления электричества в сети машины. Вы уверены, что ее штатный генератор сможет справиться с и с ним, и с зарядкой аккумулятора? Или будет хронически недозаряжать батарею и в одно непрекрасное утро вы не сможете завести свое авто?