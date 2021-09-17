Чего категорически нельзя делать с автомобилем в преддверии холодов

В каждом материале о подготовке к зиме автомобиля вы обязательно найдете раздел, касающийся бортовой электросети. Как правило, он сводится к совету в духе «проверьте аккумулятор и при необходимости, купите новый». Но мало кто отдает себе отчет, что недостаток электроэнергии для пуска мотора, который будет ощущаться зимой, зависит не только от его кондиций. Убыль электричества, чаще всего, происходит из-за утечек в бортовой сети машины.
Поэтому перед началом зимы мы крайне не рекомендуем что-то делать с автоэлектрикой, если она нормально работает и не беспокоит владельца. Не стоит именно в предзимье оснащать машину, например, новой противоугонной системой. Никто не гарантирует, что она не будет в ускоренном темпе «высасывать» аккумуляторную батарею. Или ее установщики в процессе своей работы не понаделают в электросети вашей машины кучу точек утечки тока.
А новое мощное электрооборудование из разряда «аудио» наверняка изрядно поднимет общий уровень потребления электричества в сети машины. Вы уверены, что ее штатный генератор сможет справиться с и с ним, и с зарядкой аккумулятора? Или будет хронически недозаряжать батарею и в одно непрекрасное утро вы не сможете завести свое авто?
Второе, чего не следует делать с машиной в преддверии зимы, — как ни странно, проверка системы охлаждения мотора. Многие статьи о подготовке авто к холодам рекомендуют делать это в обязательном порядке. Объясняем, чем это опасно применительно к подержанным авто!
Чтобы убедиться в герметичности патрубков системы охлаждения, многие автомобилисты предпочитают «пожмякать» их руками, покачать из стороны в сторону в местах соединения с навесным оборудованием и самим мотором: в общем — «приложить силу». Такая «диагностика» дает свои плоды уже в мороз. Казавшиеся нормальными, но слегка расшатанные при проверке соединения не выдерживают. Уже старая резина патрубков может треснуть от холода.
А изрядно исчерпавшие свой ресурс хомуты ослабнут на «уставшей» резине шлангов. В результате в мороз мы получим течь антифриза. Фактически спровоцированную собственными руками, самостоятельной «проверкой перед зимой».
Также нельзя не упомянуть классический «факап» автомобилиста перед холодами. Он связан с омывателем лобового стекла. Кое-кто из автовладельцев умудряется еще при затухающем солнышке залить в него обычную воду из-под крана. А потом удивляться «неожиданному» похолоданию, превратившему бачок с «омывайкой» в эскимо.
Есть еще одна «грань» раздолбайства этого типа. У некоторых рачительных автомобилистов в багажнике еще с прошлой зимы порой остается полупустая бутыль с незамерзающей омывающей жидкостью. Перед холодами она отправляется в бачок омывателя. Где потом благополучно замерзает! Она же всю весну, лето и осень провалялась в багажнике. Странно не предположить, что за это время часть спирта, придающего ей незамерзающие свойства, вполне могла испариться, особенно на летней жаре. Как показывает практика, даже опытные автомобилисты иной раз совершают такую ошибку.