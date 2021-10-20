Кому из автовладельцев резко снизят транспортный налог в текущем году

Прежде чем рассказать о счастливчиках, кому можно в текущем году платить меньше денег государству за то, что у него просто есть машина, следует вкратце напомнить, кто и как может сделать автовладельцу «скидку» в этой сфере. Вообще ставки транспортного налога установлены федеральным законодательством. Сумма, которую автовладелец должен перечислить государству зависит от мощности мотора его авто. При этом местные власти имеют право менять эти «расценки» как в меньшую, так и в большую сторону. Причем увеличение не может более чем десятикратным. Кроме того, налог на авто с мотором мощностью менее 150 л. с. региональные власти имеют право уменьшить хоть до нуля.

Что же касается налога на машину, кооторый придется платить в 2021 году, то следует сразу сказать: с 2020 года транспортный налог на машины, ездящие на газу, стал нулевым в Ростовской области. При этом обладатели «газовых» авто из Иркутской, Свердловской и Белгородской областей, а также Республики Коми и с Камчатки должны платить в 2021-м лишь половину сумму транспортного налога.

Нюанс этой льготы в том, что она распространяется лишь на транспортные средства, оснащенные газобаллонным оборудованием на заводском конвейере. Поставить на свое авто «газ» и платить меньше налогов не получится.