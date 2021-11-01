Для каких водителей скоро сильно подешевеют полисы ОСАГО

Напомним, что, согласно задумке регулятора, диапазон базовых ставок будет расширен в обе стороны: для частных автомобилей физлиц — на 10%, для общественного транспорта — на 4,9%, для такси — на 30%.

Расширения границ тарифного коридора нможет опасаться лишь небольшое число автовладельцев, среди которых представители высокорискованных групп: «дорожные агрессоры», систематически попадающие в ДТП и некоторые владельцы автомобилей такси, — уверен господин Шкуматов.

Как уточнил эксперт, вовсе не каждому таксисту придется заключать договор по максимальному тарифу. Для водителей, которые ездят аккуратно, цена ОСАГО не будет высокой. А вот для таксопарков, которые сдают машины кому попало, рост стоимости полисов будет солидным.

Таким образом, большинство российских автомобилистов после расширения границ тарифного коридора на 10% вверх и вниз, приятно удивятся снижению стоимости полисов, ведь страховщики наверняка предожат «положительным клиентам» более выгодные тарифы.

Также не стоит забывать другую инициативу Центробанка: регулятор вдобавок планирует пересмотреть коэффициенты возраста-стажа и аварийности (бонус-малус) — скидки для водителей по каждой из категорий могут составить до 8%.