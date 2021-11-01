Для каких водителей скоро сильно подешевеют полисы ОСАГО

Фото: babeswp.com.
Некоторое время назад Центробанк предложил дополнительно расширить тарифный коридор по ОСАГО, что вызвало волну споров со стороны автомобилистов. Однако, как рассказал порталу «АвтоВзгляд» член Член ОНФ, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, нововведение пойдет на пользу 99% автомобилистов, которые смогут покупать страховку по более низким ценам.
Алексей Кованов

Напомним, что, согласно задумке регулятора, диапазон базовых ставок будет расширен в обе стороны: для частных автомобилей физлиц — на 10%, для общественного транспорта — на 4,9%, для такси — на 30%.

Расширения границ тарифного коридора нможет опасаться лишь небольшое число автовладельцев, среди которых представители высокорискованных групп: «дорожные агрессоры», систематически попадающие в ДТП и некоторые владельцы автомобилей такси, — уверен господин Шкуматов.

Как уточнил эксперт, вовсе не каждому таксисту придется заключать договор по максимальному тарифу. Для водителей, которые ездят аккуратно, цена ОСАГО не будет высокой. А вот для таксопарков, которые сдают машины кому попало, рост стоимости полисов будет солидным.

Таким образом, большинство российских автомобилистов после расширения границ тарифного коридора на 10% вверх и вниз, приятно удивятся снижению стоимости полисов, ведь страховщики наверняка предожат «положительным клиентам» более выгодные тарифы.

Также не стоит забывать другую инициативу Центробанка: регулятор вдобавок планирует пересмотреть коэффициенты возраста-стажа и аварийности (бонус-малус) — скидки для водителей по каждой из категорий могут составить до 8%.

страхование, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
1 ноября 2021
1344