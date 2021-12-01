Эксперт объяснил, убыточно ли на самом деле ОСАГО

Координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов считает лишенными логической подоплеки всякие обвинения страховых компаний:

— Неграмотно рассуждать об отсутствии убыточности в отрасли обязательного автострахования и экономической необоснованности расширения тарифного коридора ОСАГО, сравнивая отношение страховых выплат к страховым премиям ОСАГО за 2020 год, — заявил г-н Шкуматов.

По мнению эксперта, какие-либо выводы по соотношению премий к выплатам можно делать лишь по истечении 3 лет — это срок исковой давности по страховым случаям в обязательном автостраховании.

Допустим, в 2020 году страховщики заключили определенное количество договоров, получив некую сумму страховых премий. Но чтобы получить общую сумму страховых выплат по этим договорам, следует просуммировать все выплаты по заявленным страховым случаям вплоть до 1 января 2023 года.

Далее нужно приплюсовать расходы страховых компаний, включая аренду офисов и зарплату сотрудникам. Также страховщики держат специальные резервы на будущие выплаты по заключенным договорам.

— Иными словами, для расчетов корректно использовать специальный комбинированный коэффициент убыточности, а не сравнивать первые попавшиеся цифры, лишь бы получилось более-менее правдоподобно, — подчеркнул координатор «Синих ведерок».

Кстати, некоторое время назад Центробанк предложил дополнительно расширить тарифный коридор по ОСАГО, что вызвало волну водительского недовольства. Между тем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», для некоторых автовладельцев полисы в итоге сильно подешевеют.