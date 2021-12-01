На ремонт по страховке разрешат уезжать прямо с места ДТП

Фото: metaforespress.gr.
В России внедрили искусственный интеллект, который умеет автоматически распознавать повреждения автомобиля при урегулировании страховых случаев по КАСКО онлайн. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», революционная технология уже вовсю работает.
Алексей Кованов

Процесс урегулирования страховых случаев по КАСКО для клиентов теперь станет еще проще за счет использования нового сервиса. Искусственный интеллект активизируется прямо на стадии оформления ДТП, как только клиент загрузит фотографии с места происшествия в мобильное приложение, — рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители страховой компании ВСК.

На первом этапе программа распознает части автомобиля, чтобы сопоставить их с эталонным контуром машины и затем — с помощью специального алгоритма — выделит деформированные участки кузова. Также система определит место и тип повреждения — царапину, скол, вмятину и так далее.

Далее технология по каждой поврежденной детали оперативно подбирает формат ремонта: восстановление или замену детали. На последнем этапе система выдаст страхователю заключение с перечислением повреждений, и сформирует направление на ремонт

В будущем применение технологии искусственного интеллекта позволит страхователю отправиться в выбранный технический центр в любое удобное время — хоть сразу с места ДТП. Кроме того, сервис со временем обучится прогнозировать работы по скрытым повреждениям.

И продолжая страховую тему. Депутат Государственной думы VI созыва Александр Тарнавский уверен, что для дальнейшей индивидуализации ОСАГО важно отказаться от учета износа при урегулировании убытков в натуральной форме. Портал «АвтоВзгляд» изучил позицию законотворца.

страхование, КАСКО, страховые выплаты, полис страхования
1 декабря 2021
128