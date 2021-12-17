Российские автовладельцы требуют, чтобы ОСАГО покрывало ущерб от плохих дорог

​Любопытно, что почти у трети опрошенных водителей были случаи повреждения авто по вине коммунальщиков. Кстати, 66% автовладельцев хотят, чтобы полис защищал от ущерба при падении деревьев, 60% — при противоправных деяниях третьих лиц, 53% — при падении сосулек и 26% — при затоплении.

Безусловно, дополнительный опцион приблизил бы ОСАГО к каско. Иными словами, «охранял» бы имущество страхователя, а не только его ответственность перед пострадавшим в аварии. За расширение возможностей «автогражданки» водители готовы платить: 28% участников исследования не прочь накинуть сверху еще 3000 рублей, а 26% — не более 1000 рублей.

Еще одна боль автовладельцев — лимиты выплат. Согласно результатам опроса, 85% «рулевых» считают текущие выплаты слишком мизерными. Так, 48% российских водителей «топят» за необходимость повысить лимит за материальный ущерб с 400 000 до 1 млн. рублей, а 41% — увеличить лимит по жизни и здоровью с 500 000 рублей до 1—2 млн.