Власти запланировали подорожание полиса ОСАГО почти на 50%

Предложенный недавно Минфином законопроект, подразумевающий рост компенсаций пострадавшим в ДТП, нашел поддержку в Центральном банке. Министерство предлагает нарастить лимит выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью с нынешних 500 000 рублей до 2 млн. А также упразднить понятие «износ деталей автомобиля» при определении стоимости ремонта пострадавшего в ДТП транспортного средства.

По оценкам специалистов Центробанка, после увеличения размера выплат по ущербу жизни и здоровью цена полиса ОСАГО может взлететь на 21%. Когда при расчетах компенсаций откажутся от учета износа деталей, цена страховки увеличится еще на 27%. Таким образом, в общей сложности ОСАГО подорожает на 48% — почти в полтора раза. Банк России подсчитал, что суммарно это обернется прибавкой в размере 2567 рублей к цене базового полиса ОСАГО. Первое из указанных выше изменений в может быть принято уже с 1 января 2023 года, сообщают «Известия».