Обязательный техосмотр: российских автовладельцев ждет очередное потрясение

Отменив обязательное ТО для владельцев легковушек, правительство, как выясняется, решило не оставлять в покое эту сферу. Оно утвердило «дорожную карту» на период до 2023 года по дальнейшему реформированию системы обязательного техосмотра. Ведь и сейчас проходить в обязательном порядке ТО надо при перепродаже или изменении конструкции легкового автомобиля. А владельцы коммерческого транспорта и такси, как сейчас, так и в будущем, должны получать диагностические карты в том же режиме, что и год, и два, и пять лет назад.

Правительство намерено, во-первых, ввести госрегулирование цен на услуги операторов техосмотра. Во-вторых, упростить процедуру прохождения техосмотра, исключив из нее требования проверки наличия потеков из двигателя, трансмиссии и климатической установки.

Кроме того, на пунктах ТО не нужно будет предъявлять аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. И в-третьих, контроль за операторами техосмотра и их аккредитацию в качестве таковых правительство намерено передать в ведение «Росаккредитации», забрав эти функции у Российского союза автостраховщиков, сообщает «Коммерсант».