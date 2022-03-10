Какие запчасти для авто имеет смысл купить впрок

Очень бы хотелось заявить во всеуслышание, что ничего не предвещает дефицита запчастей и можно не ломать голову о скором техническом обслуживании, но это будет неправдой. СТО и официальные дилеры уже говорят про пустые склады, а интернет-магазины все чаще дают сбой. Самое время запастись «расходниками», чтобы потом не гадать, где их взять.

Чтобы хоть немного развеять апатию, начнем с позитивных новостей: фильтры и масло закупать впрок бессмысленно, потому что львиная доля прилавка производится в России и никуда не денется. Единственная причина подумать о покупке полного комплекта — жадность российских продавцов, которые будут компенсировать потерю прибыли на импортных запчастях ценами на отечественные.

Другое дело — ремни, как ГРМ, так и приводные. Качество этого «расходника» принципиально, ведь его обрыв может привести к полному выходу из строя ДВС, ремонт которого в свою очередь сегодня обойдется слишком дорого.