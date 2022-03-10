Какие запчасти для авто имеет смысл купить впрок

Очень бы хотелось заявить во всеуслышание, что ничего не предвещает дефицита запчастей и можно не ломать голову о скором техническом обслуживании, но это будет неправдой. СТО и официальные дилеры уже говорят про пустые склады, а интернет-магазины все чаще дают сбой. Самое время запастись «расходниками», чтобы потом не гадать, где их взять.
Чтобы хоть немного развеять апатию, начнем с позитивных новостей: фильтры и масло закупать впрок бессмысленно, потому что львиная доля прилавка производится в России и никуда не денется. Единственная причина подумать о покупке полного комплекта — жадность российских продавцов, которые будут компенсировать потерю прибыли на импортных запчастях ценами на отечественные.
Другое дело — ремни, как ГРМ, так и приводные. Качество этого «расходника» принципиально, ведь его обрыв может привести к полному выходу из строя ДВС, ремонт которого в свою очередь сегодня обойдется слишком дорого.
Многие российские автолюбители скептически относятся к выбору ремней допоборудования, мол, от их выхода из строя ничего не произойдет — женский чулок натяну и дальше поеду. Это не совсем верно: обрыв приводного ремня может привести к попаданию остатков под ГРМ, что мгновенно приведет к самым печальным последствиям. Одним словом, ремни — не повод для экономии, так что купить их лучше оригинальными и заранее.
Второй важный элемент, с которым уже сейчас «напряг» — это шины. Особенно, если ваш автомобиль обут в редкую размерность. Покупка «сложных размеров» в России всегда была квестом, но сегодня вероятность «хэппи энда» резко снизилась: поставка встали, продавцы врубили первую космическую цену, на рынке ажиотаж. Понятное дело, что наши производители никуда не уйдут, но в РФ с натуральным каучуком туго, не кукуруза, так что вероятность временных и качественных задержек крайне велика.
Различные смазки и присадки найдутся, а вот со сложносочиненными составами для АКП и, тем более — вариаторов, начнутся перебои. По факту, их практически невозможно заменить на аналоги, потому что узел начинает работать в некорректном режиме, дергать, перегреваться и разрушать сам себя изнутри. Для закрепления: использование неоригинальных масел для коробок передач приведет к их быстрому и точно негарантийному выходу из строя.
Аналогично обстоят дела и с жидкостью ГУРа, которые многие производители «специализировали» под себя: запуск в систему аналога приведет к чудовищным последствиям. Сначала «моторчик» загудит, потом начнет закусывать, а затем потребует ремонт, произвести который если и можно, то чрезвычайно дорого.
Кстати, некоторые модели автомобилей испытывали дефицит данной запчасти даже в относительно спокойные времена. Что уж говорить про день сегодняшний. Так что пусть «жижа» постоит в гараже или полежит в багажнике — места много не займет, но целее будет.
Еще один важный момент — аккумулятор. В его случае причиной для подорожания станет не экспорт, а чудовищный скачек на сырьевых рынках. Металлы растут в цене, как на дрожжах, каждый 10 минут пробивают исторические максимумы и приближаются к отметкам критическим.
А свинца в любом АКБ несколько килограммов, и за него придется заплатить. Много. Паника на рынке, чего уж там. Массовые модели, конечно, купить будет проще, а вот редкие (например, «батарейки» для «японцев») почти наверняка станут дефицитом. Приобрести новый лучше до наступления этого события.
Различных антифризов, масел и прочей автохимии у нас производят в огромном количестве. Есть проблемы с локализацией некоторых компонентов, но их, наверняка, быстро решат — либо сами сделают, про авторские права мы уже забыли, либо в Китае закажут, либо через Казахстан завезут. Тропу, говорят, уже протоптали.