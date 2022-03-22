Как мошенники «разводят» автовладельцев, предлагая продлить действие ОСАГО

С развитием digital-технологий эволюционировали и злоумышленники, которые присылают автовладельцу на электронную почту или по SMS уведомление о том, что вскоре закончится действие страхового полиса. Чтобы продлить, достаточно перейти по ссылке и оплатить услугу. При этом в открывшемся браузере появляется сайт-двойник, а в качестве номера страховки указывается документ, уже оформленный на другого водителя. Иными словами, в базе РСА полис числится, что не вызывает у покупателя никаких сомнений.

В итоге озабоченный продлением страховки автовладелец переводит деньги на указанный счет, но в замен, как не сложно догадаться, никакого электронного документа не получает. Как, впрочем, и пропадает сам лжестраховщик.