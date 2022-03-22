Как мошенники «разводят» автовладельцев, предлагая продлить действие ОСАГО

С развитием digital-технологий эволюционировали и злоумышленники, которые присылают автовладельцу на электронную почту или по SMS уведомление о том, что вскоре закончится действие страхового полиса. Чтобы продлить, достаточно перейти по ссылке и оплатить услугу. При этом в открывшемся браузере появляется сайт-двойник, а в качестве номера страховки указывается документ, уже оформленный на другого водителя. Иными словами, в базе РСА полис числится, что не вызывает у покупателя никаких сомнений.
В итоге озабоченный продлением страховки автовладелец переводит деньги на указанный счет, но в замен, как не сложно догадаться, никакого электронного документа не получает. Как, впрочем, и пропадает сам лжестраховщик.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» эксперт по противодействию страховому мошенничеству, полковник полиции в отставке Дмитрий Кондратьев, «мошенники присылают в сообщении номер транспортного средства и ссылку для оплаты новой страховки, далее деньги уходят преступникам, а покупателю они присылают номер полиса, выписанного на другое лицо». Подобная схема в настоящее время стала крайне популярной у криминальных элементов.
Поэтому лучше всего покупать полис, предварительно связавшись со страховым агентом, а также воспользовавшись официальным сайтом компании или крупным, проверенным маркетплейсом. Убедиться в том, что адрес в строке браузера совпадает с оригинальным, можно путем использования поисковой системы, где в строке сайта настоящей страховой компании будет стоять символ в виде синей галочки и с комментарием о том, что данная организация входит во Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
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