В Госдуме решили окончательно добить ОСАГО, сделав его бесполезной формальностью

Член комитета по экономической политике Госдумы депутат от «ЕР» Эдуард Кузнецов разработал законопроект, призванный еще больше облегчить жизнь страховых компаний. Разумеется, за счет ущемления интересов автовладельцев, которым полагается возмещение материального ущерба в рамках ОСАГО.
Он сводится к увеличению вдвое периода, который отводится на ремонт поврежденной машины застрахованного гражданина — с нынешних 30 до 60 дней. Надобность введения такой меры в пояснительной записке к своему законопроекту депутат маскирует разговорами о тяжелой текущей экономической ситуации, а также подорожанием, дефицитом и прекращением поставок автозапчастей. Складывается впечатление, что все эти неприятности не коснулись вообще никого в России, кроме страховых компаний.
В случае принятия инициативы г-на Кузнецова Госдумой, окажется, что пострадавший в аварии автомобилист останется без колес минимум на 120 дней! По крайней мере, страховщики страховщики получат все рычаги для того, чтобы строго в рамках закона оставить законопослушного водителя, попавшего в ДТП не по своей воле, без машины именно на такой срок. Судите сами: на выдачу направления на ремонт страховая может потратить до 20 дней, сам ремонт может длиться до 60 дней, плюс еще 40 дней, в течении которых страховщики и ремонтники имеют возможность согласовывать стоимость починки.
Таким образом, автовладелец окажется перед перспективой длительного ожидания, пока его машину в течении четырех месяцев будут ремонтировать неизвестно с каким результатом. «Неизвестным» хотя бы потому, что лоббисты страховых компаний не без успеха продвигают разрешение применять при такого рода починках бывшие в употреблении запчасти. Изнурительно долгий ремонт по ОСАГО и сомнительное качество применяемых деталей будет подталкивать автовладельца соглашаться на денежное возмещение ущерба по ДТП.
Причем его сумма явно не будет соответствовать реальным расходам на восстановление разбитого т/с. Уже по той причине, что благодаря закрепленному в законодательстве «коэффициенту износа», страховщики вправе занижать размер выплат вдвое. В итоге, автомобилисты будут вынуждены массово отказываться от ремонта по ОСАГО, чинить авто за свой счет по диким современным расценкам, а потом пытаться возместить львиную долю расходов с виновников аварий через суд. Таким образом, окончательно пропадет смысл полисов ОСАГО. Именно этому, в конечном счете, способствуют усилия различного толка лоббистов, защищающих интересы страховых компаний.