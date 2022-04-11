В Госдуме решили окончательно добить ОСАГО, сделав его бесполезной формальностью

Член комитета по экономической политике Госдумы депутат от «ЕР» Эдуард Кузнецов разработал законопроект, призванный еще больше облегчить жизнь страховых компаний. Разумеется, за счет ущемления интересов автовладельцев, которым полагается возмещение материального ущерба в рамках ОСАГО.

Он сводится к увеличению вдвое периода, который отводится на ремонт поврежденной машины застрахованного гражданина — с нынешних 30 до 60 дней. Надобность введения такой меры в пояснительной записке к своему законопроекту депутат маскирует разговорами о тяжелой текущей экономической ситуации, а также подорожанием, дефицитом и прекращением поставок автозапчастей. Складывается впечатление, что все эти неприятности не коснулись вообще никого в России, кроме страховых компаний.

В случае принятия инициативы г-на Кузнецова Госдумой, окажется, что пострадавший в аварии автомобилист останется без колес минимум на 120 дней! По крайней мере, страховщики страховщики получат все рычаги для того, чтобы строго в рамках закона оставить законопослушного водителя, попавшего в ДТП не по своей воле, без машины именно на такой срок. Судите сами: на выдачу направления на ремонт страховая может потратить до 20 дней, сам ремонт может длиться до 60 дней, плюс еще 40 дней, в течении которых страховщики и ремонтники имеют возможность согласовывать стоимость починки.