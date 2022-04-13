Стало известно, для кого подешевели полисы ОСАГО

Удивительно, но цена полисов, согласно статистике, осталась неизменной или даже снизилась. И это — несмотря на все сопутствующие негативные факторы вроде резких скачков инфляции, повышения стоимости запчастей и их тотального дефицита.

Так, стоимость полисов снизилась в 23 регионах, то есть — в четверти от общего числа регионов. А наибольшее падение стоимости «автогражданки» было замечено в крупнейших городах Северо-Кавказского федерального округа.

- Индивидуализация позволяет безаварийным водителям получать скидку на полисы ОСАГО, а таких в нашей стране большинство — 95% по данным РСА, — объяснил ситуацию порталу «АвтоВзгляд» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Впрочем, полисы дешевют, но по ним не всегда платят… Портал «АвтоВзгляд» рассказывает об очередной наглой «схеме», используемой страховщиками для увиливания от выполнения своих обязательств перед автомобилистами.