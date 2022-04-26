По дорогам России ездят сотни тысяч водителей с поддельными полисами ОСАГО

Представители ЦБ, страхового сообщества и правоохранительных органов ежегодно выявляют в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах более 5 000 мошеннических предложений по оформлению нелегальных страховых договоров.

Любопытен случай, когда женщина, представляясь страховым брокером, «штамповала» поддельные полисы, а ничего не знающие об этом автовладельцы отдавали ей от 3 000 до 8 000 рублей.

Также проблемой цифрового ОСАГО, когда водитель может оформить полис онлайн, является фишинг: мошенники, создавая специальные сайты, выуживают данные платежных карт.

Только за 9 месяцев 2021 года специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили 56 фишинговых страничек, в названии которых фигурировало слово «osago». В принципе, с 1 декабря 2021 года ЦБ получил право блокировать подобные сайты во внесудебном порядке. Но здесь лучше не надеяться на бдительность регулятора, а быть внимательным самому.

Любые подозрительные детали на сайте или в письмах с «выгодными предложениями», например, ошибки в URL-адресах, наличие опечаток и использование посторонних элементов, неверных цветов в логотипах на сайте — повод задуматься: а не мошенники ли это?