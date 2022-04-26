По дорогам России ездят сотни тысяч водителей с поддельными полисами ОСАГО

Фото: страхование-екб.рф.
В 2021 году число заключенных в электронном виде договоров ОСАГО с «недостоверными сведениями» составило не менее 1 100 000 экземпляров. Это значит, что по дорогам страны ездят сотни тысяч автомобилистов, которые случайно или сознательно приобрели поддельную «автогражданку», по которой пострадавший никогда не получит выплату.
Алексей Кованов

Представители ЦБ, страхового сообщества и правоохранительных органов ежегодно выявляют в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах более 5 000 мошеннических предложений по оформлению нелегальных страховых договоров.

Любопытен случай, когда женщина, представляясь страховым брокером, «штамповала» поддельные полисы, а ничего не знающие об этом автовладельцы отдавали ей от 3 000 до 8 000 рублей.

Также проблемой цифрового ОСАГО, когда водитель может оформить полис онлайн, является фишинг: мошенники, создавая специальные сайты, выуживают данные платежных карт.

Только за 9 месяцев 2021 года специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили 56 фишинговых страничек, в названии которых фигурировало слово «osago». В принципе, с 1 декабря 2021 года ЦБ получил право блокировать подобные сайты во внесудебном порядке. Но здесь лучше не надеяться на бдительность регулятора, а быть внимательным самому.

Любые подозрительные детали на сайте или в письмах с «выгодными предложениями», например, ошибки в URL-адресах, наличие опечаток и использование посторонних элементов, неверных цветов в логотипах на сайте — повод задуматься: а не мошенники ли это?

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26 апреля 2022
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