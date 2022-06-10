Для автомобилистов, едущих в отпуск в Абхазию, ввели новый побор

Абхазия ввела для прибывающих сюда автомобилей из других стран обязательную страховку — аналог российского ОСАГО. Теперь любой местный гаишник может оштрафовать водителя авто с иностранными номерами на 600 рублей в случае, если у того не окажется при себе полиса. Штраф не грозит только шоферам российских военных автомобилей и представителям дипкорпуса. Все остальные въезжающие в республику автомобилисты должны приобрестать полис при пересечении российско-абхазской границы или на постах ГАИ «Бзыбь» и «Приморское».

Страховки продают три местные государственные компании: «Гарант-Страхование», Национальная страховая компания «Абхазия» и страховая компания «Абхазгосстрах». Цена полиса сроком на три дня установлена для любого ТС на уровне 500 рублей, на 15 дней — 1000 рублей, и на год — 8500 рублей. Выплата пострадавшему в случае ДТП — в пределах 120 000 рублей. На данный момент заключить договор страхования можно только при личном посещении пункта продажи — с 8.00 до 21.00. Это осложняет жизнь автомобилистам, въезжающим в Абхазию в ночное время. Однако местные власти обещают организовать онлайн-торговлю полисами уже с 16 июня.

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