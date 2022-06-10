Для автомобилистов, едущих в отпуск в Абхазию, ввели новый побор

фото globallookpress.com
Автотуристов, решивших посетить Абхазию с началом летнего сезона 2022 года, ждет новая неприятная трата, связанная со страхованием гражданской ответственности на территории республики. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Абхазия ввела для прибывающих сюда автомобилей из других стран обязательную страховку — аналог российского ОСАГО. Теперь любой местный гаишник может оштрафовать водителя авто с иностранными номерами на 600 рублей в случае, если у того не окажется при себе полиса. Штраф не грозит только шоферам российских военных автомобилей и представителям дипкорпуса. Все остальные въезжающие в республику автомобилисты должны приобрестать полис при пересечении российско-абхазской границы или на постах ГАИ «Бзыбь» и «Приморское».

Страховки продают три местные государственные компании: «Гарант-Страхование», Национальная страховая компания «Абхазия» и страховая компания «Абхазгосстрах». Цена полиса сроком на три дня установлена для любого ТС на уровне 500 рублей, на 15 дней — 1000 рублей, и на год — 8500 рублей. Выплата пострадавшему в случае ДТП — в пределах 120 000 рублей. На данный момент заключить договор страхования можно только при личном посещении пункта продажи — с 8.00 до 21.00. Это осложняет жизнь автомобилистам, въезжающим в Абхазию в ночное время. Однако местные власти обещают организовать онлайн-торговлю полисами уже с 16 июня.

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ОСАГО, полис страхования
10 июня 2022
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