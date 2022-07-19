Почему дешевые «антикризисные» LADA дорого обойдутся в содержании

Проблемы с поставками в Россию автокомплектующих вынудили АВТОВАЗ и УАЗ приступить к производству своих моделей без подушек безопасности, ABS, устройства ЭРА-ГЛОНАСС. От этих опций во многом зависит вероятность попадания автомобиля в ДТП и тяжесть последствий возможной аварии. По логике, это обстоятельство должно самым непосредственным образом влиять на стоимость страховки автомобиля, лишенного ABS и прочих некогда обязательных «опций безопасности».
— ОСАГО покрывает вред, причиненный потерпевшему в ДТП, а не владельцу автомобиля виновника ДТП и страхователя по ОСАГО. Так что наличие или отсутствие подушек безопасности не влияют на риск причинения вреда. А вот ABS вполне может стать фактором, влияющим на цену страхования, так как сказывается на качестве торможения, — сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
При этом неназванный представитель РСА не смог ничего сказать о масштабах возможных подорожаний полисов ОСАГО, сославшись на то, что каждая компания сама устанавливает собственные страховые тарифы в рамках, установленных законодательством об ОСАГО. Таким образом, вполне вероятно, что владельцам Granta или Niva Legend, лишенных ABS, придется ежегодно платить повышенную цену за полисы ОСАГО.
Напомним, что Центробанк менее месяца назад расширил тарифный коридор ОСАГО для всех категорий автовладельцев на 26% в обе стороны. Свой шаг ЦБ объяснил реакцией на резкое подорожание автозапчастей с начала 2022 года.
Таким образом, формально, базовая стоимость полиса ОСАГО для типичного владельца легковушки теперь может быть установлена страховой компанией в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. На практике же, российские страховые компании восприняли расширение тарифного коридора, как сигнал к фронтальному увеличению стоимости полисов обязательного автострахования практически для всех категорий автомобилистов.