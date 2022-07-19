Почему дешевые «антикризисные» LADA дорого обойдутся в содержании

Проблемы с поставками в Россию автокомплектующих вынудили АВТОВАЗ и УАЗ приступить к производству своих моделей без подушек безопасности, ABS, устройства ЭРА-ГЛОНАСС. От этих опций во многом зависит вероятность попадания автомобиля в ДТП и тяжесть последствий возможной аварии. По логике, это обстоятельство должно самым непосредственным образом влиять на стоимость страховки автомобиля, лишенного ABS и прочих некогда обязательных «опций безопасности».

— ОСАГО покрывает вред, причиненный потерпевшему в ДТП, а не владельцу автомобиля виновника ДТП и страхователя по ОСАГО. Так что наличие или отсутствие подушек безопасности не влияют на риск причинения вреда. А вот ABS вполне может стать фактором, влияющим на цену страхования, так как сказывается на качестве торможения, — сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).