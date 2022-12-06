Полис ОСАГО может подорожать в шесть раз, хотя Госдума и против

Игорь Высоцкий и Анастасия Мельникова — депутаты питерского Заксобрания — внезапно озаботились проблемой ОСАГО. И предложили ужесточить наказание за езду без полиса. Они считают, что срочно следует изменить ст. 12.37 КоАП. В частности, за забытый дома бланк страховки следует штрафовать не на 500 рублей, как сейчас, а сразу на 3000. Ну и за управление машиной без ОСАГО нынешней санкции в 800 ₽, по их мнению, мало и ее следует увеличить аж до 5000, — более чем в шесть раз. Мол, те водители, кто отлынивает от приобретения «автогражданки», «подставляют» коллег: в случае аварии, пострадавшей от действий не застрахованного автовладельца стороне никаких выплат не полагается.

— Идея такого повышения штрафов не верна. Что бы там официально не декларировали страховщики, а оформить полис для начинающего водителя или, скажем, таксиста в большинстве регионов очень непросто. Компании всеми способами избегают продавать ОСАГО таким водителям. Поэтому многие из них вынуждены ездить без полисов. И что, их за это на 5000 рублей штрафовать? На минуточку: у нас МРОТ сейчас — около 16 000 рублей! То есть, мы хотим сразу на треть прожиточного минимума людей наказывать? Сейчас нужно не штрафы повышать, а с адекватностью непрерывно растущих тарифов и реальной доступностью полисов ОСАГО разбираться, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» инициативу Санкт-Петербургских законодателей глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.