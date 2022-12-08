В России подскочили продажи полисов КАСКО для подержанных автомобилей

Фото: globallookpress.com
Если раньше КАСКО интересовало главным образом тех, кто приобретает новенький автомобиль в дилерском центре, то теперь его активно оформляют и владельцы подержанных машин. Так, по данным «Росгосстраха», продажи полисов добровольного автострахования увеличились с января уже в 5,4 раза. И есть все основания полагать, что рост продолжится.
Кристина Извекова

Февральские события повлекли за собой ощутимый скачок цен на все и вся: в России сильно подорожали новые и подержанные автомобили, запчасти, расходники, сервисные услуги. И увеличение прайсов — лишь полбеды. Вторая половина — дефицит. А потому ничуть не удивительно, что моторизованные граждане сосредоточились на «сохранении» своего имущества. Ведь в таких условиях любое ДТП оборачивается настоящим кошмаром — даже для тех, кто признается потерпевшим и ремонтируется по ОСАГО.

«Автогражданка» и раньше-то не особо «работала», а теперь все стало совсем плохо: из-за нехватки запчастей сроки восстановления машин сильно затягиваются, странные автосервисы, куда страховщики направляют клиентов, выполняют свои обязательства безобразно, выплаченных средств категорически не хватает (более подробно о проблемах ОСАГО можно узнать из онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» здесь).

Вот и получается, что единственным способом хоть как-то обезопасить свои нервы и кошелек в случае аварии остается КАСКО. Вероятно, именно поэтому спрос на добровольное автострахование и начал стремительно расти: в прошлом месяце продажи полисов увеличились в 5,4 раза, если сравнивать ноябрьский показатель с январским. И, скорее всего, эта тенденция сохранится, ведь кризис — с завышенными ценами и дефицитом — в обозримом будущем хват не ослабит.

страхование, ОСАГО, КАСКО, страховые выплаты, полис страхования, ущерб, возмещение ущерба, авария, ДТП, ремонт
8 декабря 2022
167