В России не хватает запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО

Фото: АвтоВзгляд
Автовладельцы столкнулись с проблемами восстановления своих машин после ДТП. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, каких деталей не хватает сервисменам, чтобы своевременно отремонтировать транспортные средства по ОСАГО.
Мирон Горин

Как рассказал «АвтоВзгляду» член правления Союза автосервисов Илья Плисов, в настоящий момент наблюдается дефицит автомобильных комплектующих по ряду позиций. Не хватает и аналогов оригинальных запчастей.

«Например, редкой оптики, кузовных деталей, подушек безопасности и других. Автосервисы сталкиваются и с логистическими трудностями, когда запчасти находятся в наличии, но на другом складе, иногда в другом регионе или даже части страны. Среди точек роста, безусловно, то, что пока отечественные производители аналогов запчастей не собраны в кластеры — это удорожает продукцию, если сравнивать её с такой же, но произведенной в Китае», — подчеркивает эксперт.

Стоит добавить, что выходом из ситуации страховщики и сервисмены видят переход на «бэушные» запчасти, которыми, по их мнению, можно чинить пострадавшие в ДТП автомобили. Впрочем, это еще не самое страшное, что ожидает российских автовладельцев в 2023 году: подробнее — здесь.

страхование, ОСАГО, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ущерб, возмещение ущерба, автосервис, ремонт, запчасти
13 декабря 2022
408