В России не хватает запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО

Как рассказал «АвтоВзгляду» член правления Союза автосервисов Илья Плисов, в настоящий момент наблюдается дефицит автомобильных комплектующих по ряду позиций. Не хватает и аналогов оригинальных запчастей.

«Например, редкой оптики, кузовных деталей, подушек безопасности и других. Автосервисы сталкиваются и с логистическими трудностями, когда запчасти находятся в наличии, но на другом складе, иногда в другом регионе или даже части страны. Среди точек роста, безусловно, то, что пока отечественные производители аналогов запчастей не собраны в кластеры — это удорожает продукцию, если сравнивать её с такой же, но произведенной в Китае», — подчеркивает эксперт.

Стоит добавить, что выходом из ситуации страховщики и сервисмены видят переход на «бэушные» запчасти, которыми, по их мнению, можно чинить пострадавшие в ДТП автомобили. Впрочем, это еще не самое страшное, что ожидает российских автовладельцев в 2023 году: подробнее — здесь.