ОСАГО по-прежнему остается «куском туалетной бумаги»

— Рост стоимости запчастей закономерно привел к резкому росту выплат, и к более медленному, но все же заметному росту средней премии по ОСАГО, — заявил президент «Российского союза автостраховщиков» (РСА) Евгений Уфимцев.

Согласно статистике РСА, в декабре 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила 91 314 ₽, что на 23% больше, чем в декабре 2021 года и на 28% больше, чем в январе 2022-го. Год назад средняя выплата находилась на уровне 71 379 рублей. Заметим, что по итогам 2022-го средняя по стране цена полиса составила 6793 против 5599 «деревянных» в 2021-ом. Иначе говоря, среднестатистический автовладелец заплатил в ушедшем году за ОСАГО на 21% больше, нежели годом ранее.

Ранее РСА признал, что к концу прошлого года страховые компании фактически полностью перестали ремонтировать по ОСАГО автомобили, пострадавших в ДТП. Вместо этого они стараются возмещать ущерб деньгами. При этом вовсю используется уловка под названием «износ автомобиля», позволяющая платить владельцу разбитой машины только половину суммы, в которую оценен ремонт.

Она, как известно, высчитывается на основании данных, содержащихся в специальном справочнике, издаваемом РСА. В нем стоимость запчастей, в массе своей, соответствует ценам самого дешевого китайского «неоригинала», который только можно отыскать на рынке. Таким образом страховщики умудряются недоплачивать пострадавшим в авариях колоссальные суммы. Зато при расчете тарифов, по которым потом продаются полисы ОСАГО, они же применяют данные о затратах на ремонт машин с использованием максимально дорогих оригинальных комплектующих и расходных материалов.