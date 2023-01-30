Россияне стали массово отказываться от «живых» полисов ОСАГО

По информации исследования «Изучение отношения населения к системе ОСАГО», инициированного специалистами «Ромир», львиная доля автовладельцев оформляет полисы дистанционно. Так, в возрастной категории от 35 до 44 лет электронную страховку выбирают 63% водителей. Тенденция сохраняется и в группе от 60 до 70 лет, где 56% приобретают ОСАГО в интернете.

В городах-миллионниках услугами онлайн страховщиков, предоставляющих ОСАГО, пользуются 64% водителей.

Всего по итогам 2022 года дистанционно полис приобрели 57% «рулевых». Для сравнения: годом ранее таковых было не более 45%. Иными словами, электронная страховка становится все популярнее. Прежде всего, из-за отсутствия необходимости ехать в офис страховой компании, теряя драгоценное время.

Правда, мы бы советовали все же распечатать полис и на всякий случай возить его с собой в автомобиле, ибо гаишники не брезгуют попить водителям кровь в случае отсутствия пресловутой бумажки.