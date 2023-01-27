Страховщики убивают ОСАГО, АВТОВАЗ — «Гранту», а «серый» импорт — автопром России: итоги недели

А вот у возрожденного завода «Москвич» все хорошо: он готовится к расширению модельного ряда. По слухам, уже в этом году марка представит две новинки с индексами 5 и 6. Под пятеркой может скрываться перелицованный красавчик-лифтбэк из Китая Sehol A5 Plus, а под шестеркой — уже знакомый нам кроссовер JAC S7.

К слову о китайцах. Совсем скоро на российский рынок выйдет новый автомобильный бренд из КНР — BAIC. И как стало известно на днях, его первыми моделями станут кроссоверы X3 и X35. Тестовая сборка новинок уже налажена на калининградском заводе «Автотор». Впереди — сертификация и полноценный запуск. Кстати, о сотрудничестве с «Автотором» подумывают и китайцы из Omoda (суббренда Chery), которые в этом году они привезут к нам аж пять новинок.

Не нравятся «китайцы»? А как насчет автомобиля, привезенного по параллельному импорту? На уходящей неделе стало известно о том, что российские дилеры открыли продажи еще нескольких любопытных машин. В их числе — хетчбэк Toyota Wigo, кроссоверы Nissan Kicks и Volkswagen Tayron, вернувшиеся в РФ Chevrolet Captiva и Renault Arkana под названием Samsung XM3. А сколько за них просят, рассказываем в видеообзоре, который можно посмотреть здесь.