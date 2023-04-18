В Госдуме предложили заменить транспортный налог «экологическим сбором»

На встрече «экологического» вице-премьера Виктории Абрамченко с депутатами Госдумы г-н Нилов предложил заменить транспортный налог более справедливым экологическим сбором. Его предлагается закладывать в стоимость каждого литра топлива, реализованного на АЗС. Взамен следует полностью ликвидировать транспортный налог, который взимается с владельца машины даже тогда, когда ТС простаивает годами — не изнашивает дорожную инфраструктуру и не воздействует на экологию.

По замыслу депутата, часть средств от экологического сбора должна идти на финансирование всевозможных «зеленых» мероприятий государства, а остальное — на содержание и строительство дорог. То есть в те же государственные фонды, куда сейчас перечисляется транспортный налог.

Напомним, что более десятка лет назад после громкой компании в СМИ вокруг отмены транспортного налога, в качестве его замены были введены акцизы на бензин и дизтопливо — для формирования дорожных фондов. Из которых затем стали финансироваться стройки и ремонт автотранспортной сети страны. Но введя акциз на топливо, власти «забыли» отменить транспортный налог. То есть не сделали того, ради чего затевалась вся история с акцизами.

На данный момент 21% в стоимости каждого литра бензина на заправке приходится на акциз. Для сравнения скажем, что затраты на добычу нефти, ее переработку и логистику доставки горючего на АЗС составляют всего лишь около 23—25% от его розничной цены.