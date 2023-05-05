Власти отбирают у страховщиков доступ к техосмотру

В последнее время члены Совета Федерации заметно активизировали свою работу в области околоавтомобильного законодательства. То громко лоббируют интересы владельцев камер ГИБДД, ратуя за возрождение штрафов за среднюю скорость. То требуют «закрутить гайки» в отношении электросамокатчиков. А теперь еще и перекроить систему техосмотра желают: группа членов СФ внесла в Госдуму законопроект, выводящий систему ТО из ведения Российского союза автостраховщиков (РСА) и передающий ее под крыло «Росаккредитации».

Мотивируется этот шаг стандартно — борьбой с «левыми» диагностическими картами, которые ПГТО выдают (за взятки) автовладельцам, не предоставляющим свои авто на проверку. Правительство вроде как не против инициативы. Авторы новеллы почему-то уверены, что если владелец пункта техосмотра будет платить за аккредитацию не РСА, а государственной бюрократической структуре, это сразу же сделает его «белым и пушистым» — прямо-таки физически неспособным на мухлеж с диагностическими картами.

Государственной бюрократии планируемое изменение, пожалуй, на руку. «Росаккредитация» под такое дело сможет изрядно расширить свой штат и получить дополнительное финансирование. А ее работники параллельно обзаведутся новым потенциальным источником взяток — в виде попавшихся на каких-нибудь нарушениях владельцев ПГТО.

Напомним, что и МВД тоже «точит зуб» на систему техосмотра. Полицейские требуют от правительства разрешить им аннулировать любую подозрительную диагностическую карту без предварительного возбуждения административного дела или расследования. Что даст уполномоченным сотрудникам мощный рычаг давления на владельцев ПГТО. Ведь после аннулирования двух диагностических карт у оформившего их пункта аннулируется лицензия на проведение ТО.