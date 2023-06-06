От транспортного налога могут освободить еще одну категорию граждан

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Некоторые россияне платят транспортный налог по факту трижды: в составе цены на горючее, сам налог, да еще и в качестве оправдания за обладание «роскошью». И вот в Госдуме возникло очередное предложение — нет, не ввести четвертую пошлину, а, как ни странно, наоборот освободить одну из групп населения от ежегодной мзды.
Эдуард Раскин

Автомобиль — дорогое удовольствие, которое, как оказалось, нужно далеко не всем. Ведь некоторые получают в собственность транспортное средство, не имея ни водительского удостоверения, ни желания им обладать. В наследство, например. Такая машина становится обузой, от нее стараются избавиться, но сделать это можно только через шесть месяцев — таков закон о преемстве. Дальше — приведение «ласточки» в порядок, переоформление, поиск покупателя. Но налог-то за это время, хотя машиной никто не пользуется, платить приходится.

Видимо, пришло время для изменений: RT сообщает, что депутат Госдумы Евгений Федоров предложил Минтруду подумать об освобождении россиян, получивших машину в наследство, от налога на один год. За это время вполне можно и продать машину, оформив ее по всем правилам, и обзавестись водительским удостоверением, пройдя курс обучения в автошколе и сдав экзамен в ГАИ. Хотя первый вариант — продажа — куда популярнее: наследники чаще всего реализовывают полученное наследство в течение одного года.

госдума, транспортный налог
6 июня 2023
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