Центробанк опубликовал список страховщиков ОСАГО, с которыми лучше не связываться

В его основу антирейтинга компаний, занимающихся продажей полисов ОСАГО, легли обращения автомобилистов, вызванные незаконными действиями (или бездействием) страховщиков. Характерно, что в нем ЦБ учитывал лишь те случаи, по которым его сотрудники железобетонно подтвердили факт нарушения прав потребителя, включая неприемлемые практики. То есть в статистику не вошли случаи жульнического поведения страховых, при котором их невозможно документально «поймать за руку».

Рейтинг регулятора построен по принципу соотношения количества жалоб граждан в пересчете на каждые 10 000 договоров ОСАГО, заключенных компанией. Это значит, что показатель «0,1» у страховщика с миллионами клиентов гораздо страшнее, чем даже «1,5» у его коллеги с менее чем сотней тысяч покупателей полисов в год. С учетом этого обстоятельства и стоит рассматривать «рейтинг недобросовестности страховщиков ОСАГО» от Центробанка.

Итак, первое место в ТОП−10 этой доски позора с показателем 1,5 недовольных клиента на 10 000 проданных полисов ОСАГО занимает СК «Спасские ворота»! На втором месте идет гигант «Росгосстрах» с показателем чуть ниже 0,8. На третьем — «Согласие» (0,72765 облапошенных клиента на 10 000 полисов). Четвертое место ЦБ отдал страховой компании «Пари» с результатом 0,68773. Далее идут «Армеец» (0,68099), «Страховая бизнес группа» (0,62292), «Московская акционерная страховая компания» (0,4079), «Энергогарант» (0,38754), «Группа Ренессанс Страхование» (0,37053). Замыкает ТОП−10 «Сбербанк страхование» с достижением в 0,34788 возмущенных автомобилиста на 10 000 проданных полисов ОСАГО. Хорошая пища для размышления, когда собирался покупать страховку!