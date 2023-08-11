В России меняют порядок начисления транспортного налога

Прежде всего, речь идет об изменении порядка начисления транспортного налога на угнанные машины. Им перестанут облагаться автомобили, находящиеся в розыске в связи с хищением. Начисление будет прервано с 1-го числа месяца начала розыска транспортного средства и до месяца ее возврата владельцу, сообщает официальный сайт ФНС России.

Однако это не произойдет автоматически: заинтересованному лицу придется подать соответствующие заявление и документы в налоговый орган. «Проактивное» (беззаявительное) администрирование ФНС и МВД пока только отрабатывают, налаживая каналы межведомственного электронного обмена.

Помимо этого, с 2024 года начинает действовать новый порядок начисления налога в случае изменения места нахождения транспорта. Так, сумма авансового платежа будет исчисляться по новой прописке автомобиля с 1-го числа месяца, следующего за месяцем перерегистрации.

Ну и вовсе освобождена от уплаты транспортного налога вся специализированная техника, зарегистрированная сельхозтоваропроизводителями и используемая при сельхозработах. На этот счет вышел Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.