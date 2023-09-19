ГИБДД перекрывает параллельный импорт автомобилей

Фото globallookpress.com
Госавтоинспекция проверит ранее выданные СБКТ на предмет ошибок и намеренных неточностей, и если таковые найдутся — автомобиль будет изъят. Прямо на дороге. Так же существенно усилится контроль над вновь выдаваемыми документами. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Владельцам автомобилей, привезенных в Россию по схеме параллельного импорта, начали приходить письма с просьбой уточнить некоторые параметры ТС и сделать новые фотографии. Причина — возросший контроль со стороны полиции: власти обратили внимание на участившиеся случаи случайного или намеренного внесения в СБКТС — свидетельства о безопасности транспортного средства — некорректной информации, прямо влияющей на стоимость таможенного оформления. Так продавцы снижали стоимость автомобиля. Однако покупатели в итоге получили не скидку, а головную боль.

Некорректно заполненные документы могут привести к отзыву разрешительных документов, запрету эксплуатации и последующему изъятию транспортного средства. Причем сделать это может постовой прямо на дороге. Повторная процедура «растаможки» потребует дополнительную оплату необходимых пошлин, что делает покупку машины невыгодной в квадрате.

штрафы, арест, ГИБДД
19 сентября 2023
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