ГИБДД перекрывает параллельный импорт автомобилей

Владельцам автомобилей, привезенных в Россию по схеме параллельного импорта, начали приходить письма с просьбой уточнить некоторые параметры ТС и сделать новые фотографии. Причина — возросший контроль со стороны полиции: власти обратили внимание на участившиеся случаи случайного или намеренного внесения в СБКТС — свидетельства о безопасности транспортного средства — некорректной информации, прямо влияющей на стоимость таможенного оформления. Так продавцы снижали стоимость автомобиля. Однако покупатели в итоге получили не скидку, а головную боль.

Некорректно заполненные документы могут привести к отзыву разрешительных документов, запрету эксплуатации и последующему изъятию транспортного средства. Причем сделать это может постовой прямо на дороге. Повторная процедура «растаможки» потребует дополнительную оплату необходимых пошлин, что делает покупку машины невыгодной в квадрате.