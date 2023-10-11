Правительство не будет снижать транспортный налог законопослушным водителям

Как сообщает «Российская газета», один из депутатов Госдумы предложил поощрять законопослушных водителей скидкой на транспортный налог в размере 50%. Он считает, что это стало бы неплохим стимулом для автомобилистов следить за соблюдением Правил. Но правительство идею не оценило. «Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов, сборов, страховых взносов в Российской Федерации, и его целью не является стимулирование собственников транспортных средств на соблюдение Правил дорожного движения», — указано в отзыве.

«Следует отметить, что Конституцией Российской Федерации наряду с правами человека закрепляются обязанности, предусматривающие соблюдение ими законов. В частности, статьей 24 Федерального закона „О безопасности дорожного движения“ определено, что участники дорожного движения обязаны выполнять требования указанного Закона. В связи с чем возможность получения налоговых льгот не может быть увязана с требованием правомерного поведения участников дорожного движения, предусмотренного указанным законом», — отметил кабинет министров.