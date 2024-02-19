Автопарк России продолжает стремительно стареть

За последние пять лет на российских дорогах стало вдвое больше машин, «отпраздновавших» двадцатилетний юбилей.

Согласно результатам исследования группы «Ренессанс страхование», к январю 2024 года доля легковых автомобилей в возрасте свыше 21 года на российских дорогах выросла до 9,65%, а в январе 2019 года на столь возрастные машины приходилось всего 4,35% парка. Как отмечают аналитики, речь идет о транспортных средствах, которые продолжают эксплуатироваться и их владельцы оформляют полисы ОСАГО.

Больше всего возрастных автомобилей, в пересчете на 100 застрахованных машин, в Забайкальском (45%), Алтайском (44%) и Хабаровском краях (43%). Рекордсменами по возрасту среди автомобилей старше 21 года стали марки Isuzu и SAAB, на которые приходится по 61,2% и 50,3% застрахованных машин этих брендов соответственно .

Дольше всего российские водители эксплуатируют автомобили Toyota (27% от всех машин старше 21 года), Honda (24%), Audi (24%), УАЗ (20%) и ГАЗ (18%). В ТОП-5 самых популярных марок среди возрастных машин входят Toyota (21%), ВАЗ (20,2%), VW (8,2%), Nissan (5,8%), ГАЗ (4,8%) и Honda (4,3%).

При этом эксперты признают, что доля водителей, которые не оформляют «автогражданку» на такие старые автомобили, может быть выше среднестатистической. По данным же Российского союза автостраховщиков (РСА), в среднем в России примерно 10,1% автовладельцев игнорирую покупку полиса ОСАГО.