Россияне начале массово отказываться от автокредитов

В общей сложности в августе наши соотечественники набрали автокредитов на 210,6 млрд. рублей. Это почти на 20 млрд. меньше по сравнению с июлем этого года. Количество займов сократилось практически на всей территории России, но больше всего в трех областях — Кемеровской, Белгородской и Ростовской. Рост зафиксировали только в Самарской.

При этом машин в стране продается все больше

В последний месяц лета на покупку новых и подержанных автомобилей жители страны взяли 144,1 тыс. кредитов: на 7,6% меньше, чем в июле. Общий объем выданных займов тоже снизился, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Тем не менее, выдачи автокредитов остаются на достаточно высоком уровне, несмотря на спад, отмечают эксперты. Из-за ряда последних ограничений в этой сфере наиболее закредитованные заемщики стали покидать рынок.

При этом на авторынке реализовано в августе 2024-го на 34-35% больше автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А продажи на «вторичке» за последний летний месяц так и вовсе побили рекорд. Тем временем годовые продажи китайских машин в России подбираются к миллиону. В августе своих владельцев нашли 90 тыс. новых легковушек из КНР.