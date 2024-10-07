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ОСАГО начнут проверять по камерам с 2025 года

Принято решение об эксперименте

У российских автомобилистов станут по-новому выявлять наличие полиса ОСАГО. Дорожные комплексы фото- и видеофиксации будут регистрировать все автомобили, которые попадут в их «поле зрения». Далее информационная система Госавтоинспекции сопоставит фотографии транспортных средств с базой ОСАГО. Когда автогражданка не оформлена, на следующий день отправляется повторный запрос. Если полиса снова нет, водителю вышлют предупреждение через портал госуслуг.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение ОСАГО начнут проверять по камерам с 2025 года

Тестирование системы проверки ОСАГО с помощью дорожных камер запустят с 1 марта следующего года, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в правительстве. Уточняется, что эксперимент продлится год. Решение об этом было принято на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова. Когда тесты завершатся, любителям ездить без ОСАГО начнут приходить штрафы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в нашей стране одобрили крупные штрафы за повторную езду без ОСАГО. Власти поддержали соответствующий законопроект, разработанный парламентом Кабардино-Балкарской Республики. Изменения планируется зафиксировать в КоАП, однако документ пока не внесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

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