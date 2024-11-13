В Госдуме призвали увеличить размер выплат по ОСАГО

В ходе пленарного заседания Госдумы глава Комитета по соцполитике, представитель фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил пересмотреть существующий потолок выплат по «автогражданке». Депутат подчеркнул, что их нужно увеличить в интересах автомобилистов, поскольку сегодняшние 400 тыс. рублей не актуальны по современным меркам.

Нилов выдвинул свою инициативу, когда парламентарии обсуждали другой законопроект. Он должен увеличить предельные сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. Глава Комитета по соцполитике предложил уже ко второму чтению включить в документ и пункт о повышении выплат. Но если этого не произойдет, то ЛДПР отдельно займется вопросом, заявил Нилов, опубликовав запись своего выступления в собственном телеграм-канале.

Российские водители должны иметь возможность не ждать 30 или 45 дней, а самостоятельно решать, когда и где ремонтировать свою машину и какие детали для этого покупать, заявил Нилов. Он добавил, что в России растет рынок подержанных деталей и их аналогов, что спровоцировано утильсбором.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Госдума в первом чтении одобрила увеличение срока ремонта по ОСАГО. Машину после ДТП будут ремонтировать 45 дней.