В Госдуме предложили компенсировать ремонт после аварий даже без ОСАГО

Поправки к закону об «автогражданке» внес глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов. Он пояснил, что нововведения дадут РСА право на регрессный иск к виновнику ДТП, у которого не было ОСАГО, в размере компенсационной выплаты. У отечественной страховой системы есть необходимые резервы, позволяющие полностью взять на себя подобные расходы, уверен Нилов.
Как сообщает «Коммерсантъ», против подобных нововведений уже выступили представители ЦБ, Минфина и РСА (Российский союз страховщиков). По их мнению, инициатива приведет к росту цен на ОСАГО.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, для кого в России подешевел полис ОСАГО. В целом тарифы изменятся для водителей десятков регионов.