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В Госдуме предложили компенсировать ремонт после аварий даже без ОСАГО

Депутаты хотят расширить систему выплат на «железо»

Парламентарии предложили упростить получение выплат после ДТП, виновниками которых стали водители, не оформившие полис ОСАГО. Пока компенсацию на ремонт поврежденных автомобилей приходится выбивать в суде, и это может длиться годами. Хотя ущерб, причиненный жизни и здоровью, страховщики выплачивают из отдельного фонда. Из него же в Госдуме предложили выделять средства на восстановление машин.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В Госдуме предложили компенсировать ремонт после аварий даже без ОСАГО

Поправки к закону об «автогражданке» внес глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов. Он пояснил, что нововведения дадут РСА право на регрессный иск к виновнику ДТП, у которого не было ОСАГО, в размере компенсационной выплаты. У отечественной страховой системы есть необходимые резервы, позволяющие полностью взять на себя подобные расходы, уверен Нилов.

Как сообщает «Коммерсантъ», против подобных нововведений уже выступили представители ЦБ, Минфина и РСА (Российский союз страховщиков). По их мнению, инициатива приведет к росту цен на ОСАГО.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, для кого в России подешевел полис ОСАГО. В целом тарифы изменятся для водителей десятков регионов.

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