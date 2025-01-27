Стало известно, для кого в России подешевел полис ОСАГО

Изменения в системе ОСАГО вступают в силу с 27 января благодаря Центробанку. Территориальные коэффициенты станут другими в тех регионах России, где средний ценник «автогражданки» регулятор счел завышенным. В то же время расширится тарифный коридор для ряда категорий транспорта, из-за чего полис может стать дороже. Например, для владельцев мотоциклов.

Как сообщает «Коммерсантъ», сниженные коэффициенты по ОСАГО касаются жителей 21 региона. В то же время в 18 субъектах стоимость полисов вырастет, поскольку в прошлом году средняя цена «автогражданки» была там на 32% ниже общероссийской, и это уже не соответствует увеличившемуся уровню убытков. По этой же причине рамки тарифного коридора для грузовиков массой менее 16 тонн и мотоциклов станут шире на 20% в обе стороны. Такая мера позволит страховщикам сделать тарифы более гибкими для конкретных водителей в зависимости от уровня их аварийности.

Кроме того, повышенный коэффициент начнут применять при оформлении полиса ОСАГО для неограниченного числа водителей. С 17 апреля для мотоциклов будут учитывать мощность их собственного двигателя, плюс на цену «автогражданки» повлияет сочетание возраста и стажа.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что страховщиков обяжут оповещать автовладельцев об окончании срока действия ОСАГО. Речь идет о предупреждении минимум за 10 суток.