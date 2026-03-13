Российские продажи электронных полисов ОСАГО взлетели на 65%

В нашей стране удалось пристроить 7,7 млн электронных полисов ОСАГО за первые два месяца текущего года. По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 64,5%.

Лучше всего такая «автогражданка» продавалась в Москве

Такими цифрами в своем официальном телеграм-канале поделился Российский союз автостраховщиков (РСА). Оказалось, что на е-ОСАГО пришлось 81,6% всех полисов, проданных за январь и февраль 2026-го.

С долей 10,6% по спросу лидирует столица, вторую строчку благодаря 7,7% заняло Подмосковье. Третьим за счет 5,9% стал Краснодарский край. На четвертую позицию пробился Санкт-Петербург, следом пристроилась Свердловская область. В конец первой десятки попали Челябинская и Новосибирская области, а также Татарстан, Ростовская область и Башкортостан. В перечисленных регионах оформили почти половину всех электронных полисов «автогражданки», проданных в стране.

За первый месяц года своих владельцев нашли 3,8 млн полисов е-ОСАГО, а за второй — на сотню тысяч больше. Главной причиной популярности страховки в таком формате стал удобный способ покупки, то есть возможность сделать это онлайн, отметил глава РСА Евгений Уфимцев.

