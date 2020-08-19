На АЗС сети «Газпромнефть» появились кассы самообслуживания

Первая в Москве АЗС сети «Газпромнефть» с кассой самообслуживания находится на Варшавском шоссе, 141Б. В Санкт-Петербурге кассы установлены на АЗС на Пулковском шоссе, 21 к.2 и на интерактивной станции сети, расположенной на 665 км федеральной трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург» при движении в сторону Санкт-Петербурга. В ближайшее время касса самообслуживания появится еще на одной АЗС в Северной столице — на проспекте Культуры, 3А, напротив ТЦ «Родео Драйв».

Кассы самообслуживания расположены отдельно от кассовой зоны, что позволяет повысить комфорт и скорость обслуживания посетителей. Процесс самостоятельной оплаты покупки клиентами способствует увеличению пропускной способности станций.