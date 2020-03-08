Внесезонное удовольствие: тест летних шин Bridgestone Turanza

Поставив свой Opel Astra на зимний прикол в ноябре 2019-го, я был уверен, что не сяду за его руль до весны 2020-го хотя бы потому, что по ряду причин не переобул автомобиль в зимние шины, оставив его в летних Bridgestone Turanza T005. Но, как всегда, обстоятельства сложились так, что почти половину минувшей зимы провел за рулем именно этой машины. Да, был не прав, рисковал, однако по полной программе узнал, что такое настоящее японское качество в целом, и производимых в Стране восходящего солнца туринговых шин — в частности.

Для тех, кто не очень в курсе напомню, что под туринговой резиной сегодня понимаются универсальные по своей сути покрышки. Такие, что одинаково хорошо ведут себя на любом типе дорожного покрытия, демонстрируя при этом отменные сцепные и тормозные характеристики и на асфальте, и на грунтовке, и на мокрой дороге, и на сухой. И при всем при том — износостойкие. А в оптимальном варианте — еще и всесезонные.

И в этом смысле Bridgestone Turanza T005, которую ваш корреспондент использует, не снимая, с прошлой весны — настоящий туринг при том, что производитель не позиционирует эти шины как всесезонку, называя летними. Однако, повторюсь, в условиях той европейской зимы 2019—2020, что приключилась в центральной части России, «Туранзу» вполне можно использовать круглый год.