Внесезонное удовольствие: тест летних шин Bridgestone Turanza

Поставив свой Opel Astra на зимний прикол в ноябре 2019-го, я был уверен, что не сяду за его руль до весны 2020-го хотя бы потому, что по ряду причин не переобул автомобиль в зимние шины, оставив его в летних Bridgestone Turanza T005. Но, как всегда, обстоятельства сложились так, что почти половину минувшей зимы провел за рулем именно этой машины. Да, был не прав, рисковал, однако по полной программе узнал, что такое настоящее японское качество в целом, и производимых в Стране восходящего солнца туринговых шин — в частности.
Для тех, кто не очень в курсе напомню, что под туринговой резиной сегодня понимаются универсальные по своей сути покрышки. Такие, что одинаково хорошо ведут себя на любом типе дорожного покрытия, демонстрируя при этом отменные сцепные и тормозные характеристики и на асфальте, и на грунтовке, и на мокрой дороге, и на сухой. И при всем при том — износостойкие. А в оптимальном варианте — еще и всесезонные.
И в этом смысле Bridgestone Turanza T005, которую ваш корреспондент использует, не снимая, с прошлой весны — настоящий туринг при том, что производитель не позиционирует эти шины как всесезонку, называя летними. Однако, повторюсь, в условиях той европейской зимы 2019—2020, что приключилась в центральной части России, «Туранзу» вполне можно использовать круглый год.
На моей Astra эти японские шины за десять последних месяцев прошли примерно 15 000 км по, так сказать, теплу и около 3000 км — по холоду, причем ездил по самым разным дорогам — от скоростных шоссе до отвратительных грейдеров. И заехав на днях в шиномонтаж, чтобы оценить состояние покрышек перед очередным долгим, надеюсь, летом, а заодно проверить балансировку, был очень рад услышать оценку профессионала: «Как новенькие! Еще на три-четыре сезона хватит».
То есть в смысле долговечности и возможности длительной эксплуатации, эта резина испытание жизнью прошла. Что не может не радовать семейный кошелек. И это при том, что резина сама по себе, в общем и целом, бюджетная: моя размерность — 205/60 R16 — стоит около 5,5 тысяч «деревянных» за колесо (а не менее «ходовая» R15 — так и вовсе на тысячу рублей дешевле). С учетом прогнозируемых пяти сезонов эксплуатации — копейки. Производитель в свою очередь утверждает, что ходимость этой модели на 11% выше, чем у Turanza прошлого поколения.
Тем более, как показала практика, на Bridgestone Turanza можно смело положиться даже в экстремальных ситуациях типа моей зимней езды. Столичный асфальт, если вы помните, все это время представлял собой некую субстанцию из талых вод и реагентов — лучшего полигона для шин не придумаешь. Так вот: что под летними дождями, что на мокрой осенне-зимней дороге — ни одного «всплытия» на скоростях до 90 км/ч (на больший «драйв» в плохую погоду пусть идут откровенные безумцы). Эффект аквапланирования минимизирован здесь максимально: пятно контакта с дорогой постоянно большое в том числе и за счет того, что плечевые блоки шин, разделенные традиционными продольными канавками и расположенными под разными углами поперечными водоотводами, различаются и размерами, и формой. Да и сами канавки на модели Т005 — глубже.
Благодаря этим решениям, вода из пятна контакта уходит почти мгновенно. Другой плюс подобном конструкторского подхода — уверенное торможение на мокром покрытии. Кстати, о блоках. Их грани особым образом скруглены для того, чтобы меньше деформироваться, что позволяет колесам более уверенно держать повороты. А для любителей точных цифр сообщу, что по словам представителей марки, тормозной путь у Turanza в дождь на 10% короче, чем у ближайших конкурентов. Одним словом, такие основополагающие для любого водителя показатели, как управляемость и торможение на мокрой дороге, у японских шин, по моим субъективным ощущениям, на должном уровне.
И еще пара слов об управляемости. Понятно, что ни одна покрышка, кем бы и где бы она не была изготовлена, не превратит тот же Opel Astra 2013-го года выпуска в спортивный болид или матерый внедорожник. То есть если сцепные качества резины, ее поведение на мокрой дороге, уверенность при совершении тех или иных маневров водитель почувствовать и оценить — особенно торможение! — через призму своих ощущений еще может, то понять, насколько улучшились отклики авто при рулежке — вряд ли. Вот если они после смены резины стали хуже, и на поворот «штурвала» автомобиль реагирует не так живо, как при шинах, одетых на конвейере, вывод о никчемности новых покрышек напрашивается сам собой.
И в случае с Bridgestone Turanza T005 могу сказать, что весь заложенный инженерами в мой «Опель» потенциал эта резина не только не ухудшила, но подчеркнула. Это, кстати, касается и акустического комфорта при езде на японских шинах.
Моя бюджетная Astra в этом смысле звезд с неба не хватает. Однако сейчас шума от колес в салон стало проникать гораздо меньше, чем это было при езде на покрышках, выбранных производителем при первичной комплектации. Нет, дело, разумеется, не во вдруг улучшившейся шумоизоляции колесных арок — просто шины действительно очень тихие, в чем «виноваты» и примененная японцами новая технология создания резиновой смести, и ее состав, и измененный по сравнению с прошлым поколением рисунок протектора, и более тонкие (но при этом — более прочные) боковины.
И это не только мое личное мнение. В минувшем году Bridgestone Turanza T005 стала победителем теста летних шин по версии ADAC, завоевав наивысшее количество баллов за поведение и на сухой, и на мокрой дороге. Причем эксперты этого крупнейшего сообщества автомобилистов Германии отметили японскую покрышку, как «прекрасно сбалансированную летнюю шину». Примерно тех же оценок резина удостоилась и годом ранее в тестах немецкой системы контроля качества и безопасности продукции ТUV SUD.
…Короче говоря, Bridgestone Turanza T005 — бюджетная долговечная шина, обеспечивающая водителю и безопасную езду по любым покрытиям в любую погоду, и необходимый ездовой комфорт.