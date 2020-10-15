Хруст французской булки: тест зимних шин Michelin X-Ice North 4

В преддверии зимних холодов перед многими автомобилистами встает вопрос о том, какую зимнюю резину купить. И если раньше отвечать на него приходилось довольно объемно, то сейчас, в условиях коронавируса, вводные, по которым традиционно выбирают покрышки на зиму, существенно сократились. Отпали поездки за границу в страны, где шипованая резина запрещена, сократился бюджет автовладельцев на обновление покрышек, да и зимы все больше похожи на глубокую осень.

На что смотреть, что купить?

Ответ довольно банален — берите хиты прошлогодние хиты и не прогадаете ни в чем, потому как многие из них призваны оставаться в трендах ни год, и не два. Например, шины Michelin X-Ice North 4.

Впрочем, стоит оговориться, что для мягких бесснежных зим X-Ice North 4, подойдут в меньшей степени. Равно, как и для использования в городах, где свой микроклимат в любое время года. Но за пределами больших мегаполисов, где снег, гололедица, слякоть и снежная каша — не редкость, французские покрышки проявятся во всей красе, что, собственно, и подтвердили натурные испытания портала «АвтоВзгляд».

Шины Michelin X-Ice North 4 продвинуты с точки зрения технологий и по сей день. Например, в типоразмере 205/55R16, с которого начинается разменная линейка, покрышка оснащена аж 250-ю шипами — это больше, чем у любого конкурента. Только в пятне контакта с дорогой насчитывается двадцать два шипа, которые, к тому же, сделаны не из менее выносливого алюминия, а по «олдскулу» — из высокопрочной стали.