Хруст французской булки: тест зимних шин Michelin X-Ice North 4

В преддверии зимних холодов перед многими автомобилистами встает вопрос о том, какую зимнюю резину купить. И если раньше отвечать на него приходилось довольно объемно, то сейчас, в условиях коронавируса, вводные, по которым традиционно выбирают покрышки на зиму, существенно сократились. Отпали поездки за границу в страны, где шипованая резина запрещена, сократился бюджет автовладельцев на обновление покрышек, да и зимы все больше похожи на глубокую осень.
На что смотреть, что купить?
Ответ довольно банален — берите хиты прошлогодние хиты и не прогадаете ни в чем, потому как многие из них призваны оставаться в трендах ни год, и не два. Например, шины Michelin X-Ice North 4.
Впрочем, стоит оговориться, что для мягких бесснежных зим X-Ice North 4, подойдут в меньшей степени. Равно, как и для использования в городах, где свой микроклимат в любое время года. Но за пределами больших мегаполисов, где снег, гололедица, слякоть и снежная каша — не редкость, французские покрышки проявятся во всей красе, что, собственно, и подтвердили натурные испытания портала «АвтоВзгляд».
Шины Michelin X-Ice North 4 продвинуты с точки зрения технологий и по сей день. Например, в типоразмере 205/55R16, с которого начинается разменная линейка, покрышка оснащена аж 250-ю шипами — это больше, чем у любого конкурента. Только в пятне контакта с дорогой насчитывается двадцать два шипа, которые, к тому же, сделаны не из менее выносливого алюминия, а по «олдскулу» — из высокопрочной стали.
Колет или колется?
Форма шипов здесь тоже необычная. «Колючки» больше похожи на те, что шипуют покрышки раллийных болидов — более тонкие и вытянутые, а вставку из твердой стали здесь удерживает специальный обод, препятствующий контакту корпуса шипа с дорогой. В итоге, такая форма при торможении позволяет шипам глубже проникать в лед (производитель декларирует 1,6 мм), делая торможение эффективным.
Да, шины буквально вгрызаются в обледенелую поверхность, с треском французской булки оставляя на ней глубокие «раны». Но главное — машина ощутимо теряет в скорости, и быстро останавливается. Ближайшему конкуренту — Nokian Hakkapelitta 9 покрышка X-Ice North 4 привозит аж 2 метра при торможении на льду с 30 до 5 км/ч, остальным — и того больше.
Кстати, благодаря своей мягкости, шина минимально влияет на разрушение асфальта — сейчас представители «Росавтодора» просто обязаны выплатить каждому «юзеру» X-Ice North 4 по гонорару.
Мягкая резиновая смесь шины X-Ice North 4 будто создавалась для наших реалий. Покрышка остается эластичной даже при сильных холодах. Проверено севером! А значит регионам с суровыми зимами — то, что доктор прописал. Да и в Подмосковье бывает до «минус» 30.
Резиновые игрушки
Примечательно, что традиционных продольных водоотводящих канавок на шине нет. Сперва, это напрягло. Как она будет справляться со снежной кашей и лужами? Вместо них от центра к боковинам шин уходят частые перпендикулярные канавки, чья глубина и ширина все же оставляет надежду. И такое решение на деле оказалось ничуть не хуже традиционного.
Будучи усиленные обилием витиеватых ламелей на блоках протектора, канавки эффективно справляются с поставленной задачей. Образовавшийся в месте соединения блоков протектора по центру шины «нож» буквально режет снежный наброс и водяную пленку. А ламели и глубокие канавки интенсивно осушают пятно контакта, обеспечивая плотное и надежное соприкосновение шины с дорожной поверхностью.
Вердикт: годен!
Повседневное использование X-Ice North 4 дает понять, что покрышка действительно цепкая, благодаря чему и быстрая. Она легко ориентируется и меняет траекторию по велению водителя и на мокром асфальте, и на укатанном снегу, и в снежном месиве, и на льду. К примеру, если мы говорим об упражнении змейка, которое выполнялось на обледенелой специализированной трассе, то шина позволяет лавировать вплотную между конусами, послушно меняя и удерживая заданную водителем траекторию. В реальной жизни подобные ситуации, конечно же, нонсенс. Однако экстремальные тесты позволяют нащупать пределы возможностей покрышки. И эти возможности у Michelin X-Ice North 4 весьма широкие.