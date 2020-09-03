Жизнь без шипов: тест зимних шин Nokian Hakkapelita R3

Зима 2019—2020 нанесла мощный удар по всем поклонникам шипованной резины: «металл» оказался неуместен не только в городе, но и на трассе. Новые климатические правила заставляют задуматься о фрикционной шине даже для резвых автомобилей. Температуры скачут столь назойливо и резко, что сложно даже понять: пора переобувать машину или можно еще подождать. В таких условиях шансов у «шиповки» уже не остается — только «липучка». А раз пошла «такая пьянка», нужно выбирать проверенного производителя.
Говорим «зимняя резина», подразумеваем Nokian. Такой всенародной любви финны добились за десятки лет постоянного противостояния русской зиме. Именно «Нокиан» стали первой импортной зимней шиной в Союзе, именно финны доказали, что даже в снегопад и гололедицу можно ездить на автомобиле безопасно. Так что уважение в среде отечественных автомобилистов эти покрышки завоевали за много-много зим. И сделали это честно. Поэтому и отношение к ним особенное.
Говорим Nokian, подразумеваем Hakkapelita. Весь мировой шинный бомонд может демонстрировать сколько угодно достижений, но на вершине пирамиды отечественного олимпа зимних покрышек еще долго будет красоваться именно скандинавский бренд. Или «новая русская зима» поставит крест на всех достижениях Nokian? Ответ на этот вопрос должны дать самые современные фрикционные шины Hakkapelita R3. Должны, но не обязаны. Проверим их в деле… А поможет нам баварский седан BMW 3-серии.
Пока дороги не замело и не укрыло слоем льда, можно «послушать» шины. Финские покрышки демонстрируют удивительную тишину, которая буквально сводит сума любого поклонника шипов. Кажется, что они шуршат намного тише, чем «лето». Температура, словно издеваясь, держится выше нуля, и к середине дня снег с дорог сходит. Но резина отлично держится, машина стабильно берет вираж и поворот, не соскальзывая в обочину или соседний ряд.
Правда, стоит сказать о довольно странном ощущении на руле. Будто бы «баранка» при резких маневрах смазывает реакции траектории колес, обод становится невесомым. Приходится фактически заново привыкать к управлению автомобилем. Впрочем, за несколько километров это входит в норму. С чистым асфальтом у Nokian Hakkapelita R3 проблем не возникает, а как насчет снежной каши?
Такое покрытие зимой 2019—2020 пришлось поискать, но нужный для эксперимента «плацдарм» нашелся в Подмосковье. Снега со льдом — выше щиколотки, замерзшая колея и задний привод. Как тебе такое, Hakkapelita R3? Да никак! Резина довольно уверенно гребет, не размениваясь на пробуксовку колес, и позволяет относительно спокойно преодолеть даже такой неприятный участок дороги.
Честно говоря, постоянно ездить по снежной целине ей вряд ли предстоит, для таких развлечений больше подойдет внедорожник или снегоход, но решить внезапно возникшую задачу Nokian Hakkapelita R3 вполне по плечу. Чуть бережнее с педалью газа и чуть больше уверенности в себе — вот и весь секрет упражнения.
О недостатках
Во-первых, конечно, цена. Комплект в предсезонный пик обойдется недешево. Если же озаботиться вопросом, пока не улице тепло и солнечно, то можно сэкономить до 25% от ценника. Готовь сани летом, как говорится.
Во-вторых, резина демонстрирует, хоть и незначительный, но износ — за сезон ушло без малого полторы «метки», тогда как на шипованных шинах Nokian за два сезона на тяжелом внедорожнике едва стерлась одна. Конечно, шины стабильно отходят и целых три сезона… Главное, чтобы отходил сам автомобиль!
Наконец, третий пункт относится, скорее, к ментальному: резина настолько уверенно ведет себя зимой, что в переходный период водитель «без задней мысли» начинает превышать допустимые логикой и физикой скорости. Nokian Hakkapelita R3 — мягкая в силу особенной резиновой смеси. Естественно, когда термометр поднимается выше нулевой отметки, она начинает немного «плыть».
На этом выводы редакционного эксперимента «АвтоВзгляда» завершаются: увы, добиться пробоя или разрыва, дабы воспользоваться вечной финской гарантией на шины, не удалось, как мы не старались. Даже относительно низкий профиль справился с такой задачей, как, собственно, и с легендарными стыками на ТТК, ухабами на МКАД и спецификой отечественных сельских дорог.