Жизнь без шипов: тест зимних шин Nokian Hakkapelita R3

Зима 2019—2020 нанесла мощный удар по всем поклонникам шипованной резины: «металл» оказался неуместен не только в городе, но и на трассе. Новые климатические правила заставляют задуматься о фрикционной шине даже для резвых автомобилей. Температуры скачут столь назойливо и резко, что сложно даже понять: пора переобувать машину или можно еще подождать. В таких условиях шансов у «шиповки» уже не остается — только «липучка». А раз пошла «такая пьянка», нужно выбирать проверенного производителя.

Говорим «зимняя резина», подразумеваем Nokian. Такой всенародной любви финны добились за десятки лет постоянного противостояния русской зиме. Именно «Нокиан» стали первой импортной зимней шиной в Союзе, именно финны доказали, что даже в снегопад и гололедицу можно ездить на автомобиле безопасно. Так что уважение в среде отечественных автомобилистов эти покрышки завоевали за много-много зим. И сделали это честно. Поэтому и отношение к ним особенное.

Говорим Nokian, подразумеваем Hakkapelita. Весь мировой шинный бомонд может демонстрировать сколько угодно достижений, но на вершине пирамиды отечественного олимпа зимних покрышек еще долго будет красоваться именно скандинавский бренд. Или «новая русская зима» поставит крест на всех достижениях Nokian? Ответ на этот вопрос должны дать самые современные фрикционные шины Hakkapelita R3. Должны, но не обязаны. Проверим их в деле… А поможет нам баварский седан BMW 3-серии.