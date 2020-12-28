Какие ошибки совершают автовладельцы, подбирая шины для экономии топлива

Высокие цены на топливо заставляют автовладельцев искать способы экономить. Одним из эффективных методов снизить расход топлива является установка на автомобиль шин с низким сопротивлением качению. Однако выбирая топливосберегающие покрышки, многие автомобилисты допускают целый ряд ошибок, которые сводят всю затею на нет. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как этого избежать.
Прежде, чем отправиться в шинный магазин, стоит обратить свой взор на то, какие шины рекомендует автопроизводитель. Как правило, это таблица из нескольких типоразмеров, выходить за рамки которых — не рекомендуется. Иными словами, если в инструкции по эксплуатации автомобиля указаны два типоразмера, то можно использовать один из них. И тогда ездовые характеристики транспортного средства, включая расход топлива, будут укладываться в норму, заложенную его фирмой-изготовителем.
Если же в угоду рекомендациям взять шины указанного диаметра и высоты профиля, но чуть шире (не спорим, так красивее), то тут жди прибавки на. «Лапти», как принято называть в народе широкие шины, имеют увеличенную площадь пятна контакта. Следовательно, сила трения и площадь деформации покрышки увеличиваются, а вместе с ними и затраты на преодоление сопротивления качению.
Если выбирать из разрешенных автопроизводителем размеров, то предпочтение лучше отдать шинам диаметром побольше. Чем эта характеристика выше, тем меньше сопротивление качению будет у покрышки.
Шины с грубым, ярко выраженным протектором, какими бы они красивыми не казались, абсолютно точно не способствуют низкому расходу топлива. Прежде, чем покупать такие, необходимо ответить себе на вопрос: а нужен ли в вашем случае «зубастый» рисунок? Если ответ положительный, то сэкономить вряд ли получится. А вот у изрядно поношенных шин индекс сопротивления качению может быть ниже аж на 30%, чем у таких же, но новых. Однако ездить на лысой резине далеко небезопасно.
Конструкция и материалы, используемые в шине, также влияют на расход. А потому даже у абсолютно одинаковых на вид покрышек индекс сопротивления качению может существенно разниться. И здесь, помимо прочего, стоит обращать внимание на индекс скорости. Скоростные покрышки более прочные, потому как должны выдерживать высокие нагрузки, хорошо управляться и держать дорогу. Но в этом случае используемые в покрышках технологии ведут к увеличению веса. Обратная сторона медали — высокий индекс сопротивляемости качению.
Низкопрофильные шины улучшают управляемость автомобиля. Однако хороши они только на ровных дорогах. Если ездить на «изоленте» по ухабам, шины и даже диски, на которые они посажены, быстро придут в негодность. В свою очередь, это ведет к потере свойств покрышек и, как следствие, к увеличению расхода топлива.
И, конечно же, в своем желании приобрести энергоэффективные шины, не стоит отдавать предпочтение дешевым моделям. Технологии и сырье, используемые в них, далеко не передовые. А потому и «счетчик калорий» вашего автомобиля скорее покажет плюс, чем минус.