Какие ошибки совершают автовладельцы, подбирая шины для экономии топлива

Высокие цены на топливо заставляют автовладельцев искать способы экономить. Одним из эффективных методов снизить расход топлива является установка на автомобиль шин с низким сопротивлением качению. Однако выбирая топливосберегающие покрышки, многие автомобилисты допускают целый ряд ошибок, которые сводят всю затею на нет. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как этого избежать.

Прежде, чем отправиться в шинный магазин, стоит обратить свой взор на то, какие шины рекомендует автопроизводитель. Как правило, это таблица из нескольких типоразмеров, выходить за рамки которых — не рекомендуется. Иными словами, если в инструкции по эксплуатации автомобиля указаны два типоразмера, то можно использовать один из них. И тогда ездовые характеристики транспортного средства, включая расход топлива, будут укладываться в норму, заложенную его фирмой-изготовителем.

Если же в угоду рекомендациям взять шины указанного диаметра и высоты профиля, но чуть шире (не спорим, так красивее), то тут жди прибавки на. «Лапти», как принято называть в народе широкие шины, имеют увеличенную площадь пятна контакта. Следовательно, сила трения и площадь деформации покрышки увеличиваются, а вместе с ними и затраты на преодоление сопротивления качению.

Если выбирать из разрешенных автопроизводителем размеров, то предпочтение лучше отдать шинам диаметром побольше. Чем эта характеристика выше, тем меньше сопротивление качению будет у покрышки.