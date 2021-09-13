Чем квадратный шип круче круглого: тест шин Bridgestone Blizzak Spike-02 SUV

Лето прошло. Наступает самая сложная пора для автомобилистов, к которой нужно подготовить морально не только себя, но и технически свой автомобиль. Пройдет еще буквально месяц, и нам рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю. Но для многих автомобилистов, как для наших метеослужб, зима наступит внезапно, и они кинуться впопыхах искать себе зимние покрышки. Традиционно производители шин будут нахваливать каждый свое болото. И безусловно у всех у них имеются как неоспоримые преимущества, так и недостатки. Однако сегодня речь пойдет о японской шине Bridgestone Blizzak Spike-02, которая заменила собой модель −01, естественно, учтя ее минусы.

В чем был минус Spike-01? Одно время шина уверенно и быстро теряла шипы. Автомобильный народ оценил держак покрышки, управляемость, малую шумность и тормозную динамику. Однако в Глобальной сети можно найти полно отзывов о том, что покрышка катастрофически теряла свое главное зимнее преимущество.

Теперь о Spike-02. Данные шины — работа над ошибками. Они сохранили V-образный направленный рисунок, но для большей надежности, цепкости и стабильности в условиях мокрых, заснеженных зимних дорог (хотя спайки первые не грешили обратным) протектору добавили число ламелей и видоизменили перекрестные канавки. На деле Spike-02 SUV поехали не хуже первого, а местами шины выполняют те же дисциплины более уверенно — например маневрировать по снежной каше, образовавшейся при внезапном потеплении, на новой резине оказалось более эффективным мероприятием.