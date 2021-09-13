Чем квадратный шип круче круглого: тест шин Bridgestone Blizzak Spike-02 SUV

Лето прошло. Наступает самая сложная пора для автомобилистов, к которой нужно подготовить морально не только себя, но и технически свой автомобиль. Пройдет еще буквально месяц, и нам рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю. Но для многих автомобилистов, как для наших метеослужб, зима наступит внезапно, и они кинуться впопыхах искать себе зимние покрышки. Традиционно производители шин будут нахваливать каждый свое болото. И безусловно у всех у них имеются как неоспоримые преимущества, так и недостатки. Однако сегодня речь пойдет о японской шине Bridgestone Blizzak Spike-02, которая заменила собой модель −01, естественно, учтя ее минусы.
В чем был минус Spike-01? Одно время шина уверенно и быстро теряла шипы. Автомобильный народ оценил держак покрышки, управляемость, малую шумность и тормозную динамику. Однако в Глобальной сети можно найти полно отзывов о том, что покрышка катастрофически теряла свое главное зимнее преимущество.
Теперь о Spike-02. Данные шины — работа над ошибками. Они сохранили V-образный направленный рисунок, но для большей надежности, цепкости и стабильности в условиях мокрых, заснеженных зимних дорог (хотя спайки первые не грешили обратным) протектору добавили число ламелей и видоизменили перекрестные канавки. На деле Spike-02 SUV поехали не хуже первого, а местами шины выполняют те же дисциплины более уверенно — например маневрировать по снежной каше, образовавшейся при внезапном потеплении, на новой резине оказалось более эффективным мероприятием.
Однако большую тревогу вызвали вновь шипы. Уж слишком высоко они расположились над протектором после обкатки. Без линейки видно, что вылет составлял порядка двух миллиметров. Не повыдергивает ли их весенней распутицей, когда асфальт стремительно теряет слои и форму?
Впрочем, опасения были напрасны. Японцы, переосмыслив ошибки прошлого, бодро шагнули в настоящее, заменив круглый шип на квадратный с более широким овальным фланцем. И что же это дало?
Во-первых, шип уверенней сидит в блоке протектора, потому как овальный фланец снизил напряжение блока. Во-вторых, видоизменили сам шип. Если раньше он был круглым с насечкой в виде креста, то сейчас это овал с большей кромкой зацепления. Собственно, и размеры самого шипа явно превосходят размеры шипов конкурентов.
Например, езда по льду озера одним морозным днем, на котором тренируются спортсмены и пробует силы «молодость на жигулях» показала, что такая форма ошиповки имеет право на жизнь. Разгон ощутим, торможение — эффективное. Ходом вваливаться в вираж то же можно, шина, спасибо новой резиновой смеси, более пластична прежней, не дубеет, и имеет большое пятно контакта, сдобренной горстью крепких твердосплавных шипов.
К слову, езда по льду затянула на полдня. Благо по утрам школьники сидят за партами, а спортсменам приходится работать и проводить время в гаражах. И почему бы не воспользоваться столь щедрым предложением? В общем, прокатились мы не один, не два, и даже не десять кругов. Затем, прохватили по проселку, выехали на изувеченный морозами и оттепелями асфальт, снова вкатились на заснеженный проселок, и хоть бы хны — не стараясь щадить ни резину, ни шипы, мы получили исключительное удовольствие от езды, и ни одного потерянного шипа.
Кстати, по асфальту квадратные клыки не шибко гремят и держат траекторию на влажном покрытии. Но тормозить, как и на всех покрышках с шипами, следует заблаговременно.
Да, возможно, в дальнейшем где-то что-то и выпадет. Но шины трудятся в редакции уже достаточно давно, и в своей шинной незавидной жизни повидали всякого. И, естественно к ним, как к приемникам покрышек Spike-01, предъявляются особые требования. Но даже сейчас, я стою, и смотрю на них, и не вижу не то что пустот на протекторных блоках, а даже предпосылок к выпадению главное преимущества зимней резины — шипов.