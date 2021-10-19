Балансировка колес гранулами: почему не следует доверять «нанохитростям» на шиномонтаже

Процедура балансировки колес, как правило, выполняется при смене резины на дисках или хотя бы раз в полгода. Все дело в том, что какими бы ни были дорогими шины и диски, они все равно имеют небольшие дефекты, дающие дисбаланс при езде. Проявляется он в виде биений на руле, вибрациях, повышенном гуле резины и, конечно же, ее неравномерном износе. И потому, чтобы уравновесить покрышку, на диск цепляют грузик, вес которого и местоположение определяет компьютер. Такой способ уравновешивания колес является традиционным. Однако некоторые шиномонтажники предлагают услугу умной балансировки, в которой роль грузиков выполняют наногранулы. А размещают их непосредственно внутри покрышки, надетой на диск.
Сразу скажем, что идея использовать гранулы достаточно известная. Метод автоматической балансировки колес был запатентован в США в пятидесятых годах прошлого века. Гранулы представляют собой керамическое стеклянное ядро, покрытое сверху силиконом, который смягчает удары и позволяет им точнее подстроится под поверхность, к которой они должны, так сказать, прилипнуть.
Все, собственно, так и происходит. В процессе езды под действием электростатической и центробежной силы гранулы сами находят проблемное место, размещаются в нем и, тем самым, уравновешивают колесо. Правда, не все так просто.
Во-первых, если не следовать инструкции, то гранулы можно либо недосыпать, либо наоборот насыпать больше необходимого. И весь этот наношиномонтаж окажется пустой тратой времени и денег. А потому, чтобы подобного избежать, всегда нужно сверяться со специальной таблицей, где для каждого типоразмера указано необходимое количество гранул в граммах. И ни в коем случае не стоит класть пакет в шину целиком, как это указано на упаковке. Подобная рекомендация работает разве что с грузовыми покрышками. Для легковых же следует обзавестись не только специальной таблицей, но и весами.
Второй очевидный минус — гранулы прилипают не «на всю жизнь». На плохих дорогах от тряски они вполне себе могут покинуть насиженное место, тем самым на некоторое время устроив колесу дисбаланс. На скорости он, конечно же, восстановится, но несколько километров к ряду и машину может потряхивать, и биение в руль вернется.
Вес гранул — также отнесем к минусам. В то время, когда на балансировку может хватить рядового свинцового грузика в 5—10 грамм, балансировочного бисера придется засыпать в колесо не менее 100 граммов, а иногда и гораздо больше. А это дополнительная нагрузка на подвеску, тормоза и прочие элементы ходовой.
Использовать автоматическую балансировку можно, начиная исключительно с 15-дюймовых колес. Иными словами, типоразмеры диаметром ниже, уже не в теме нанотехнологий.
При длительном простое автомобиля гранулы могут слипаться. И чтобы они вновь рассыпались, нужно как следует встряхнуть колесо. А сделать это, не проехавшись по кочкам и выбоинами, практически невозможно.
Ну и главный минус — цена. Пакетик самораспределяющихся балансировочных гранул стоит порядка 500 рублей. При условии, что на балансировку всех четырех колес, у вас уйдет не менее трех пакетов, а то и больше, а значит, потратить на такую балансировку придется порядка 2000 рублей. Если сравнить с обычной балансировкой 15-дюймового колеса, то ценник за нанобалансировку выходит вдвое дороже. А мы-то помним, что гранулы невечны, и довольно быстро изнашиваются. Менять их придется два раза в год.
Вывод напрашивается один: технология рабочая, но подходит для любителей всего «нано» и накачивать шины азотом втридорога. Обычные грузики и дешевле, и надежнее.