Балансировка колес гранулами: почему не следует доверять «нанохитростям» на шиномонтаже

Процедура балансировки колес, как правило, выполняется при смене резины на дисках или хотя бы раз в полгода. Все дело в том, что какими бы ни были дорогими шины и диски, они все равно имеют небольшие дефекты, дающие дисбаланс при езде. Проявляется он в виде биений на руле, вибрациях, повышенном гуле резины и, конечно же, ее неравномерном износе. И потому, чтобы уравновесить покрышку, на диск цепляют грузик, вес которого и местоположение определяет компьютер. Такой способ уравновешивания колес является традиционным. Однако некоторые шиномонтажники предлагают услугу умной балансировки, в которой роль грузиков выполняют наногранулы. А размещают их непосредственно внутри покрышки, надетой на диск.

Сразу скажем, что идея использовать гранулы достаточно известная. Метод автоматической балансировки колес был запатентован в США в пятидесятых годах прошлого века. Гранулы представляют собой керамическое стеклянное ядро, покрытое сверху силиконом, который смягчает удары и позволяет им точнее подстроится под поверхность, к которой они должны, так сказать, прилипнуть.

Все, собственно, так и происходит. В процессе езды под действием электростатической и центробежной силы гранулы сами находят проблемное место, размещаются в нем и, тем самым, уравновешивают колесо. Правда, не все так просто.

Во-первых, если не следовать инструкции, то гранулы можно либо недосыпать, либо наоборот насыпать больше необходимого. И весь этот наношиномонтаж окажется пустой тратой времени и денег. А потому, чтобы подобного избежать, всегда нужно сверяться со специальной таблицей, где для каждого типоразмера указано необходимое количество гранул в граммах. И ни в коем случае не стоит класть пакет в шину целиком, как это указано на упаковке. Подобная рекомендация работает разве что с грузовыми покрышками. Для легковых же следует обзавестись не только специальной таблицей, но и весами.