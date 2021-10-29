Универсальный солдат: тест зимних шин Bridgestone Blizzak DM-V3

Шины Bridgestone Blizzak DM-V3 относятся к сегменту суперпремиум, а их стоимость, в зависимости от размера, варьируется от 9 до 25 тысяч рублей за колесо. Наиболее ходовые диаметры R16-R18 можно взять по цене от 13 до 15 тысяч рублей, что при нынешних ценах на кроссоверы является вполне себе нормальным предложением. Тем более, когда о компромиссе речи не идет.
Наши требования к этим шинам были рядовыми. Они должны иметь надежное сцепление на льду, отрабатывать снежную «кашу» и лужи, не шуметь и сохранять хорошую управляемость кроссовера. При этом, естественно, они обязаны слыть долговечными, чтобы их покупка была полностью оправдана.
По всем вышеперечисленным пунктам производитель рапортует, что была проведена тщательная работа, в результате которой шина DM-V3 стали и эффективнее на разном дорожном покрытии, и долговечнее, что, собственно, и отличает ее от предшественницы DM-V2. Однако, я больше склонен доверять ощущениям, нежели рассказам маркетологов о применении целого ряда технологий, обеспечивающих шинам цепкость и прочие важные зимние характеристики.
Впрочем, есть среди ноу-хау DM-V3 действительно интересные. Например, на мокром асфальте и льду новинка ведет себя определенно увереннее. Машина слушается руля и следует заданной траектории, пусть и не так же, как на асфальте, но с учетом сложного покрытия, не хуже шипованных шин. И здесь грех не помянуть тех самых маркетологов, которые рассказывали про структуру шины, позволяющей ей работать как мелкопористая губка.
Иными словами, микронеровности и пузырьки на протекторе дополнили собой без того увеличенное вдвое число продольных дренажных канавок и диагонально расположенных ламелей. Утренний морозец сковал льдом лужи, но переход с асфальта на обледенелые участки не ощущается. Попытки съехать со льда реализуются мгновенно. Да и на мокром асфальте днем, когда солнце растапливает лед, превращая его в лужи, машину не ведет, руль из рук не вырывает — дренажная система покрышек справляется и с краткосрочным ударным поступлением влаги, и с постоянным.
Особым пунктом любых зимних шин является их способность тормозить на обледенелых поверхностях и мокрой дороге. Увы, но зимой наледь даже на платных трассах — не редкость. И тот же ЦКАД всю прошлую зиму был изрядно покрыт коркой льда. Так вот для этих случаев треугольные блоки шин DM-V3 и были разработаны. Помимо определенной последовательности расположения, была увеличена их жесткость. Вместе с другими технологиями это позволило на 6% улучшить торможение на мокрой дороге и на 9% — на обледенелой. Иначе говоря, запас в метр-другой, в зависимости от скорости движения, это хороший шанс не попасть в неприятности.
И, стоит признать, шина отлично справляется с поставленной перед ней задачей. Эффективность торможения на льду высока, а на мокром асфальте и вовсе безупречна. И если речь заходит об эксплуатации шин на городских скоростях, то переход с летней резины на «липучку» Blizzak DM-V3 будет незаметным — та же управляемость и комфорт, но эффективная работа на мокром асфальте и льду, подкрепленные уверенным торможением.
Что касается долговечности, то по уверениям производителя, новинка на 25% ходит дольше предшественницы. Это стало возможным после работы инженеров с теми частями протектора, которые в большей степени проскальзывают и истираются, работая в пятне контакта. Их уменьшение привело к более равномерному износу, что, собственно, и увеличило ресурс покрышек.
Многие автомобилисты не любят шипы из-за их шумности. Порой, даже в хорошо звукоизолированных машинах гул шипованных покрышек доставляет целый ряд неудобств: приходится увеличивать громкость музыки, громче разговаривать с собеседником, да и от постоянного рокота начинает болеть голова. Шины DM-V3 в отсутствии шипов оказались не просто тихими, а неприлично тихими. Спору нет: без позвякивания шипов по асфальту всякая поездка ощущается гораздо комфортнее.
По итогу можно смело сказать, что шины Bridgestone Blizzak DM-V3 достойны внимания тех, кто, во-первых, проводит зиму в городе. А во-вторых, не любит переплачивать (шипованные покрышки подобного уровня обходятся дороже). Здесь есть надежность, хорошая управляемость, комфорт, а главное, необходимые для безопасной зимней езды характеристики. Иными словами, эти покрышки, как универсальный солдат, способны вести оборону и идти в наступление. Причем исход боя всегда предельно ясен — уверенная победа.