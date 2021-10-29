Универсальный солдат: тест зимних шин Bridgestone Blizzak DM-V3

Шины Bridgestone Blizzak DM-V3 относятся к сегменту суперпремиум, а их стоимость, в зависимости от размера, варьируется от 9 до 25 тысяч рублей за колесо. Наиболее ходовые диаметры R16-R18 можно взять по цене от 13 до 15 тысяч рублей, что при нынешних ценах на кроссоверы является вполне себе нормальным предложением. Тем более, когда о компромиссе речи не идет.

Наши требования к этим шинам были рядовыми. Они должны иметь надежное сцепление на льду, отрабатывать снежную «кашу» и лужи, не шуметь и сохранять хорошую управляемость кроссовера. При этом, естественно, они обязаны слыть долговечными, чтобы их покупка была полностью оправдана.

По всем вышеперечисленным пунктам производитель рапортует, что была проведена тщательная работа, в результате которой шина DM-V3 стали и эффективнее на разном дорожном покрытии, и долговечнее, что, собственно, и отличает ее от предшественницы DM-V2. Однако, я больше склонен доверять ощущениям, нежели рассказам маркетологов о применении целого ряда технологий, обеспечивающих шинам цепкость и прочие важные зимние характеристики.

Впрочем, есть среди ноу-хау DM-V3 действительно интересные. Например, на мокром асфальте и льду новинка ведет себя определенно увереннее. Машина слушается руля и следует заданной траектории, пусть и не так же, как на асфальте, но с учетом сложного покрытия, не хуже шипованных шин. И здесь грех не помянуть тех самых маркетологов, которые рассказывали про структуру шины, позволяющей ей работать как мелкопористая губка.