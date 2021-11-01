Почему разряженный аккумулятор трескается на морозе, после чего его можно выбрасывать

Фото avtovzglyad.ru
Значительная часть зимних «кризисных» ситуаций с автомобилем — это проблемы с его электропроводкой и аккумулятором (АКБ). На что следует обратить внимание, чтобы избежать их, напоминает портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Не секрет, что виновником плохого пуска холодного двигателя зимой часто становится автомобильная батарея. Что неудивительно, ведь она представляет собой химический источник тока. А его характеристики, напомним, во многом зависят от таких показателей, как температура, степень заряженности АКБ и плотность его электролита.

Для лучшего понимания их взаимосвязи друг с другом обратимся к исследованиям словенской компании TAB, выпускающей одноименные аккумуляторы, а также популярные в России батареи Topla.

Следите за уровнем заряда!

Итак, при правильной эксплуатации АКБ, когда аккумулятор полность заряжен и плотность электролита близка к значению 1,29 г/см.куб, батарея сохраняет работоспособность при температурах вплоть до −50С. Когда же степень заряда АКБ понижается наполовину (до 50%), а плотность электролита падает до 1,19 г/см.куб, он будет работать, но только до −30С. Что, в общем-то, также неплохо! Кстати, хорошую морозостойкость фирменных батарей TAB и Topla уже давно по достоинству оценили многие отечественные автовладельцы.

Фото avtovzglyad.ru

Следует понимать, что отмеченные выше значения параметров АКБ обозначены как предельные. И выходить за эти пределы крайне нежелательно. Однако, часто из-за отсутствия опыта, некоторые автомобилисты этот факт игнорируют. Между тем, в зимний период, особенно когда машина ночует на улице в сильные морозы, крайне важно контролировать уровень заряда аккумулятора. А если АКБ обслуживаемый, то еще и плотность электролита.

Разрушительная заморозка

Помните: электролит низкой плотности, находящийся в разряженном АКБ, может замерзнуть даже при относительно слабых (до −20С) холодах. Не забывайте, что при замерзании электролит превращается в лед. Расширяясь на морозе, он способен повредить как пластины батареи, так и ее корпус. Бывает, что в подобных случаях АКБ разбухает или трескается. В итоге аккумулятор выходит из строя, после чего его приходится попросту менять.

Фото avtovzglyad.ru

Отдельный вопрос — энергетические характеристики стартерного аккумулятора. В предыдущих статьях уже сообщалось о таких параметрах, как емкость (С20) и ток холодной прокрутки (ССА). Их рекомендуемые значения обычно указаны в инструкции к автомобилю. Очевидно, что они тоже зависят от наружной температуры. При ее понижении емкость АКБ и выдаваемый им ток тоже уменьшаются, причем характер этой зависимости нелинейный.

Запас мощности не помешает

Кстати, не все водители знают, что нормативный ток холодной прокрутки (ССА) измеряется при −18 С. При этом, согласно методике ЕN, напряжение на клеммах АКБ не должно опускаться ниже 6,2 В. А потому в машинах, эксплуатируемых при низких температурах, будет лучше использовать батареи с максимально возможным для них пусковым током (фото выше). Это позволит избежать проблем с запуском двигателя при сильных холодах.

Фото avtovzglyad.ru

Такая рекомендация обусловлена спецификой работы бортовой электроники у современных иномарок. Она всегда контролирует процесс запуска мотора. И тут же прерывает его, если напряжение бортсети падает ниже 5,5 В. Подобное, кстати, нередко случается при запуске промерзшего двигателя. Как избежать этого? Проверенный вариант — применение АКБ с более высокой, чем у штатной батареи, энергоемкостью. Ее запас исключит «проседание» напряжения до критического уровня.

Как пример рассмотрим вариант, когда в машине штатно используется аккумулятор азиатского типа в корпусе D23 с емкостью 60 Ач и током до 600 А. Сегодня легко найти АКБ с такими параметрами. Однако, следуя советам специалистов TAB, в канун зимы будет лучше установить более мощную батарею того же типоразмера. Например, популярный аккумулятор Topla Top JIS с емкостью 65 Ач и током 650 А (фото выше). У него почти 10-процентный запас по производительности в сравнении со штатным АКБ. А такой «энергоресурс» гарантированно позволит запустить холодный мотор в зимнюю стужу.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
1 ноября 2021
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