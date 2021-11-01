Почему разряженный аккумулятор трескается на морозе, после чего его можно выбрасывать

Не секрет, что виновником плохого пуска холодного двигателя зимой часто становится автомобильная батарея. Что неудивительно, ведь она представляет собой химический источник тока. А его характеристики, напомним, во многом зависят от таких показателей, как температура, степень заряженности АКБ и плотность его электролита.

Для лучшего понимания их взаимосвязи друг с другом обратимся к исследованиям словенской компании TAB, выпускающей одноименные аккумуляторы, а также популярные в России батареи Topla.

Следите за уровнем заряда!

Итак, при правильной эксплуатации АКБ, когда аккумулятор полность заряжен и плотность электролита близка к значению 1,29 г/см.куб, батарея сохраняет работоспособность при температурах вплоть до −50С. Когда же степень заряда АКБ понижается наполовину (до 50%), а плотность электролита падает до 1,19 г/см.куб, он будет работать, но только до −30С. Что, в общем-то, также неплохо! Кстати, хорошую морозостойкость фирменных батарей TAB и Topla уже давно по достоинству оценили многие отечественные автовладельцы.