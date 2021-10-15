Плюсы и минусы покупки зимних шин в сетевых гипермаркетах

Автовладельцы, вовремя не озаботившиеся покупкой зимней резины летом и оставившие решение проблемы на осень, часто сталкиваются с повышенным ценником и отсутствием нужного типоразмера у определенного бренда. И здесь на помощь приходят сетевые супермаркеты, где можно купить все, начиная от продуктов питания и заканчивая теми же шинами. Причем шины, предлагаемые в известных «сетях», и выглядят не плохо, и по стоимости приемлемы. Впрочем, в покупке зимней резины в супермаркетах есть свои плюсы и минусы.
Начнем с того, что шины, предлагаемые здесь — это сезонный продукт. Иначе говоря, магазины не закупают их, и тем более не хранят на складах, потому как специализация несколько иная. И это есть первый плюс: продаваемые тут шины всегда из новых производственных партий. Знающие водители всегда обращают внимание на дату, когда выпущена резина. И если бы в супермаркетах продавали покрышки из старых запасов, то быстро реализовать продукцию у магазина не получилось даже несмотря на огромную проходимость.
Второй плюс подобного способа приобретения шин в том, что все они — от известных брендов и продаются, порой, по ценам ниже тех, что можно видеть в специализированных шинных центрах. Единственное «но»: как правило, это не самая передовая продукция отечественного производства и из бюджетных линеек — самое то для тех, кто не гонится за технологиями, и не обладает безграничными бюджетами.
Однако минусы приобретения шин в сетевых магазинах тоже имеются. Выбор, как правило ограничен. Размерная линейка — тоже. Если в специализированных шинных центрах на вас будет работать целый штат продавцов-консультантов, то в продуктово-вещевом гипермаркете человек, раскладывающий бананы, вряд ли вам расскажет о преимуществах продукции одного бренда перед другим. И прежде чем вы приобретете себе комплект резины, вам придется пару раз съездить в магазин.
Первый — чтобы увидеть ассортимент и названия. Второй — после изучения отзывов и цен. Ну и конечно же, тащить тяжелую резину придется тоже самому. Причем, если в шинных центрах вам тут же могут переобуть машину, то при гипермаркетах шиномонтажных цехов держать не принято.
И здесь снова сталкиваемся с проблемой — шипованные шины, если габариты багажника не позволяют перевезти сразу весь комплект, приходится размещать в салоне. А это дополнительные риски — можно повредить пластик или порвать обивку сидений.
В общем, есть в покупке зимней резины в сетевых супермаркетах и свои прелести, и определенные сложности. Но помните, что подобная резина ни по характеристикам, ни по износостойкости не сравнится с хорошими дорогими колесами.