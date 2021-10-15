Плюсы и минусы покупки зимних шин в сетевых гипермаркетах

Автовладельцы, вовремя не озаботившиеся покупкой зимней резины летом и оставившие решение проблемы на осень, часто сталкиваются с повышенным ценником и отсутствием нужного типоразмера у определенного бренда. И здесь на помощь приходят сетевые супермаркеты, где можно купить все, начиная от продуктов питания и заканчивая теми же шинами. Причем шины, предлагаемые в известных «сетях», и выглядят не плохо, и по стоимости приемлемы. Впрочем, в покупке зимней резины в супермаркетах есть свои плюсы и минусы.

Начнем с того, что шины, предлагаемые здесь — это сезонный продукт. Иначе говоря, магазины не закупают их, и тем более не хранят на складах, потому как специализация несколько иная. И это есть первый плюс: продаваемые тут шины всегда из новых производственных партий. Знающие водители всегда обращают внимание на дату, когда выпущена резина. И если бы в супермаркетах продавали покрышки из старых запасов, то быстро реализовать продукцию у магазина не получилось даже несмотря на огромную проходимость.

Второй плюс подобного способа приобретения шин в том, что все они — от известных брендов и продаются, порой, по ценам ниже тех, что можно видеть в специализированных шинных центрах. Единственное «но»: как правило, это не самая передовая продукция отечественного производства и из бюджетных линеек — самое то для тех, кто не гонится за технологиями, и не обладает безграничными бюджетами.