Уловки локдауна: как и где «переобуть» автомобиль, не нарвавшись на проблемы

Итак, среднедневная температура упала ниже 7 градусов по шкале Цельсия, и россияне потянулись в дальний угол гаражей за зимними колесами. У небольшого количества счастливчиков комплект уже собран. У небольшого, потому что это совершенно не выгодно с точки зрения финансов, да еще и технически сложно, если установлены датчики давления в шинах. Два комплекта колес в таком случае подразумевают посещение дилера или обладание сложным агрегатом по самостоятельной «агрегации» датчиков с блоком. Поэтому у большинства — просто шины. Удобно, бюджетно, понятно. Но нужен шиномонтаж. Тот самый, который закрыт по случаю очередного или внеочередного, но локдауна.

Статистика уверяет, что число заболевших превысила все возможные пределы, Москве, как и многим регионам, следует удалиться на самоизоляцию. Закрыто все, кроме самого необходимого: продуктовых магазинов, больниц и аптек. Отремонтировать или обслуживать автомобиль вплоть до 8 ноября невозможно, а дальше — никто не знает. Хотя знает…, а мы догадываемся… Проще говоря, даже если локдаун завершится как обещано, очереди будут лютыми недели две, не меньше. А по закону передвигаться на летних покрышках после 1 декабря, до которого остался месяц, нельзя. Что делать?