Уловки локдауна: как и где «переобуть» автомобиль, не нарвавшись на проблемы

Итак, среднедневная температура упала ниже 7 градусов по шкале Цельсия, и россияне потянулись в дальний угол гаражей за зимними колесами. У небольшого количества счастливчиков комплект уже собран. У небольшого, потому что это совершенно не выгодно с точки зрения финансов, да еще и технически сложно, если установлены датчики давления в шинах. Два комплекта колес в таком случае подразумевают посещение дилера или обладание сложным агрегатом по самостоятельной «агрегации» датчиков с блоком. Поэтому у большинства — просто шины. Удобно, бюджетно, понятно. Но нужен шиномонтаж. Тот самый, который закрыт по случаю очередного или внеочередного, но локдауна.
Статистика уверяет, что число заболевших превысила все возможные пределы, Москве, как и многим регионам, следует удалиться на самоизоляцию. Закрыто все, кроме самого необходимого: продуктовых магазинов, больниц и аптек. Отремонтировать или обслуживать автомобиль вплоть до 8 ноября невозможно, а дальше — никто не знает. Хотя знает…, а мы догадываемся… Проще говоря, даже если локдаун завершится как обещано, очереди будут лютыми недели две, не меньше. А по закону передвигаться на летних покрышках после 1 декабря, до которого остался месяц, нельзя. Что делать?
Статистика уверяет, что число заболевших превысила все возможные пределы, Москве, как и многим регионам, следует удалиться на самоизоляцию. Закрыто все, кроме самого необходимого: продуктовых магазинов, больниц и аптек. Отремонтировать или обслуживать автомобиль вплоть до 8 ноября невозможно, а дальше — никто не знает. Хотя знает…, а мы догадываемся…
Проще говоря, даже если локдаун завершится как обещано, очереди будут лютыми недели две, не меньше. А по закону передвигаться на летних покрышках после 1 декабря, до которого остался месяц, нельзя. Что делать?
Отдельная песня — это хранение резины. Многие москвичи, которые лишились своих гаражей во время «ночи длинных ковшей», отныне покупают пакет «хранение плюс шиномонтаж», например, у официальных дилеров. Которые, вообще-то, закрыты по указу градоначальника. То есть нельзя не только получить заранее оплаченную услугу, но и просто шины, которые лежат на закрытом складе. В этом случае — замкнутый круг. Во всех остальных — есть шансы.
Есть три простых совета. Во-первых, закон у нас издревле соблюдается весьма избирательно, поэтому судить о закрытии того или иного предприятия можно исключительно, увидев замок на двери своими глазами. Автосервисы на территориях промышленных зон, старых заводов и прочих «промок» аккуратно работают, причем цены не повышают. Но лучше позвонить заранее и записаться, чтобы не навлечь «длань проверяющую».
Помните только, что карточкой расплатиться в таком случае будет невозможно, ведь предприятие «закрыто». Во-вторых, работают передвижные шиномонтажные комплексы, которые позволят получить услугу с соблюдением дистанции. «Переобувка» обойдется дороже, но не придется пачкать салон шинами и куда-либо ехать, а также стоять в очереди.
Третий вариант, как ни странно, классический шиномонтаж. На самом деле он работает! Да, посидеть в теплой «приемке», пока идет процесс сезонной смены шин не получится, да процесс занимает чуть больше времени. Ну надо же соблюдать правила локдауна. А шины менять на зимние уже пора, ведь резина всегда стоит дешевле железа.