Восстановленные автомобильные шины: все плюсы и минусы

Фото: Drive2.ru
Ефим Розкин

Шины восстанавливают давно. Для водителей большегрузов это шанс сэкономить, потому как новые грузовые шины стоят баснословных денег. А «наварки» отдают по вполне приемлемой цене. Однако среди плюсов восстановленных шин, есть и существенные минусы, о которых не принято говорить. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем грозит установка восстановленных шин.

Начнем с того, что легковые шины не восстанавливаются, за крайне редким исключением. Так что речь пойдет о коммерческом транспорте, задействованном в грузоперевозках. Именно в этой категории восстановленные шины или по-другому «наварки» пользуются особенным спросом в виду своей дешевизны в сравнении с новыми. Но где есть плюсы, там, конечно же, найдется место и минусам. И в данном случае весьма жирным.

Итак, как мы выяснили, преимущества «наварок» в том, что они процентов на тридцать дешевле, чем самые низкосортные и недорогие покрышки. А еще восстановленные шины имеют более глубокий протектор, из-за чего увеличивается дренаж в пятне контакта, и снижается эффект аквапланирования. Шины, предназначенные для восстановления, могут пройти эту процедуру два-три раза. Ну и новость для тех, кто состоит в партии «зеленых»: процесс восстановления покрышек экологичнее их производства. На этом, пожалуй, все плюсы заканчиваются.

Фото: Drive2.ru

А вот среди минусов «наварок» есть весьма существенные, которые могут заставить, как минимум, задуматься перед их покупкой. Прежде всего нужно помнить, что восстановленные шины — это не новые, со всеми вытекающими из этого последствиями. Кто и как восстанавливал их, на каком оборудовании, с использованием каких материалов — все это, безусловно сказывается на качестве освеженных покрышек и их сроке эксплуатации.

При этом также стоит учитывать и тот факт, что каркас шины до ее восстановления мог иметь различные дефекты, не позволяющие сделать восстановление качественным. И даже то, как хранились шины до и после восстановления также имеет значение (как правило, никто не заморачивается с правильным хранением, и такие шины часто можно увидеть на открытой витрине у дороги, в пыли и грязи) — их каркас попросту может деформироваться. А значит, такие шины не то, что долго не прослужат из-за скорой «усталости» каркаса, но и в эксплуатации будут вряд ли комфортабельны.

Большие пробеги тоже не про «наварки». А если учитывать состояние дорог, то долго уже поношенные, пусть и восстановленные, шины не протянут.

И главное, такие шины не обладают теми свойствами, которыми наделены новые покрышки. «Наварки» могут иметь худшее сцепление с дорогой и не лучшим образом влияют на управляемость большегруза. А если их не удосужились проверить перед процессом восстановления или же махнули на дефекты каркаса рукой, то установка таких шин может оказаться попросту небезопасной.

В результате водители оказываются в патовой ситуации. Хочется и сэкономить, и ездить с комфортом да в безопасности. Что ж, тогда необходимо покупать восстановленные шины не на трассе или у сомнительных «ремонтников», а в официальных шинных центрах, имеющих подготовленный персонал, сертификаты, инструменты, расходники и знания. Либо изыскивать ресурсы, и менять изношенные покрышки на новые, которых хватит на долго.

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15 февраля 2022
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