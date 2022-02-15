Восстановленные автомобильные шины: все плюсы и минусы

А вот среди минусов «наварок» есть весьма существенные, которые могут заставить, как минимум, задуматься перед их покупкой. Прежде всего нужно помнить, что восстановленные шины — это не новые, со всеми вытекающими из этого последствиями. Кто и как восстанавливал их, на каком оборудовании, с использованием каких материалов — все это, безусловно сказывается на качестве освеженных покрышек и их сроке эксплуатации.

При этом также стоит учитывать и тот факт, что каркас шины до ее восстановления мог иметь различные дефекты, не позволяющие сделать восстановление качественным. И даже то, как хранились шины до и после восстановления также имеет значение (как правило, никто не заморачивается с правильным хранением, и такие шины часто можно увидеть на открытой витрине у дороги, в пыли и грязи) — их каркас попросту может деформироваться. А значит, такие шины не то, что долго не прослужат из-за скорой «усталости» каркаса, но и в эксплуатации будут вряд ли комфортабельны.

Большие пробеги тоже не про «наварки». А если учитывать состояние дорог, то долго уже поношенные, пусть и восстановленные, шины не протянут.

И главное, такие шины не обладают теми свойствами, которыми наделены новые покрышки. «Наварки» могут иметь худшее сцепление с дорогой и не лучшим образом влияют на управляемость большегруза. А если их не удосужились проверить перед процессом восстановления или же махнули на дефекты каркаса рукой, то установка таких шин может оказаться попросту небезопасной.

В результате водители оказываются в патовой ситуации. Хочется и сэкономить, и ездить с комфортом да в безопасности. Что ж, тогда необходимо покупать восстановленные шины не на трассе или у сомнительных «ремонтников», а в официальных шинных центрах, имеющих подготовленный персонал, сертификаты, инструменты, расходники и знания. Либо изыскивать ресурсы, и менять изношенные покрышки на новые, которых хватит на долго.