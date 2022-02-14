Стальная стружка в моторном масле: чего опасаться и как предотвратить

Трение — неотъемлемый процесс работы двигателя. Для того, чтобы металлические детали не повредили друг друга, в моторах используется специализированная смазка, способная выдерживать высокие температуры и на протяжении длительного срока выполнять не только свою основную функцию — смазывать и охлаждать элементы двигателя. Но и чистить его, унося сажу, нагар, различные отложения в поддон.

При трении деталей двигателя, конечно же, образуется и мелкая стальная стружка. Если ее немного, то она так же вымывается маслом, и оседает в фильтре и поддоне, притягиваясь к специальному магниту. Однако если металлической стружки много, то тут начинаются серьезные проблемы. Например, грязное масло может забить каналы, что уменьшит их пропускную способность. А дальше жди беды.

Распознать чрезмерное количество стальной стружки в двигателе можно по нескольким маркерам: увеличение расхода масла, странные стуки в двигателе, прострелы под сброс газа, цвет моторного масла — непрозрачный с металлическим отливом (если к такому маслу поднести магнит, то на нем начнут собираться частички металла), моргает или вовсе загорелась контрольная лампа давления масла. Но в чем причины образования большого количества стальной стружки в моторном масле?

Если двигатель пожил, его неправильно и нечасто обслуживали, он прошел неквалифицированный ремонт — все это может стать причиной износа его деталей. Стружка появляется, когда наблюдаются задиры на шейках коленвала и износ вкладышей. Если игнорировать эту проблему, то в дальнейшем можно ожидать проворота этих самых вкладышей, и закилинвшего мотора.