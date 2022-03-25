Где автовладельцы покупают дешевые шины в условиях кризиса

По старой доброй традиции многие россияне откладывают дорогостоящие покупки «на завтра». Ну, действительно, зачем сегодня вытрясать «мошну», если это можно сделать потом. Однако «потом» уже наступило, на улице тепло, а та гора изношенных и потертых «резин», что лежит в дальнем углу гаража, еще сезон не отходит. И что, спрашивается, делать, если новая покрышка сегодня может стоить 50 000 рублей?

Есть два пути, которые стоит вспомнить. Первый — подержанные шины. Какое время — такие и решения, не стоит говорить о качестве и продолжительности эксплуатации, когда творится хаос. Возможно, что это тот самый случай, когда пора задуматься о втором комплекте дисков, пусть даже штампованных, а не литых. Колеса в сборе сейчас можно отыскать дешевле нового комплекта резины, но такая покупка позволит сходу сэкономить до 3000 рублей на шиномонтаже. Воистину, сейчас предстоит выживать, посему расчет должен встать во главу угла.

Кстати, о птенчиках, вернее, о комплекте «шины+диски». У нас многие отчего-то забыли, что важным в этом вопросе являются не только радиус и разболтовка, но еще и такие факторы, как диаметр центрального отверстия, который можно только уменьшить специальным центровочным кольцом, а также вылет, он же ET. Покупая себе сборку, следует оба этих фактора учитывать. Иначе ступица быстро потребует замены, а вот кошелек к такому повороту может быть совсем не готов.