Где автовладельцы покупают дешевые шины в условиях кризиса

По старой доброй традиции многие россияне откладывают дорогостоящие покупки «на завтра». Ну, действительно, зачем сегодня вытрясать «мошну», если это можно сделать потом. Однако «потом» уже наступило, на улице тепло, а та гора изношенных и потертых «резин», что лежит в дальнем углу гаража, еще сезон не отходит. И что, спрашивается, делать, если новая покрышка сегодня может стоить 50 000 рублей?
Есть два пути, которые стоит вспомнить. Первый — подержанные шины. Какое время — такие и решения, не стоит говорить о качестве и продолжительности эксплуатации, когда творится хаос. Возможно, что это тот самый случай, когда пора задуматься о втором комплекте дисков, пусть даже штампованных, а не литых. Колеса в сборе сейчас можно отыскать дешевле нового комплекта резины, но такая покупка позволит сходу сэкономить до 3000 рублей на шиномонтаже. Воистину, сейчас предстоит выживать, посему расчет должен встать во главу угла.
Кстати, о птенчиках, вернее, о комплекте «шины+диски». У нас многие отчего-то забыли, что важным в этом вопросе являются не только радиус и разболтовка, но еще и такие факторы, как диаметр центрального отверстия, который можно только уменьшить специальным центровочным кольцом, а также вылет, он же ET. Покупая себе сборку, следует оба этих фактора учитывать. Иначе ступица быстро потребует замены, а вот кошелек к такому повороту может быть совсем не готов.
Покупая отдельно шины, внимательнее смотрите не только на износ и количество заплаток, но и на геометрию. Кривую покрышку ровным диском не исправишь, так что пару раз прокатить шину перед собой, посмотреть на цвет — от неверного хранения шина выгорает — не повредит. И времени много не займет.
Экономия экономией, но многие разумно скажут, что шины стоит покупать только новыми и будут абсолютно правы. Добротная «круглая» прослужит не менее пяти лет, так что один раз можно и потратиться, особенно если бюджет позволяет. Жадность продавцов сейчас объяснима — никто не знает как, когда и почем товар начнет поступать на рынок — так что многие ломят цену. Однако есть весьма любопытные варианты, которые раньше с покупкой резины ассоциировались слабо: во-первых, крупные сетевые гипермаркеты, а во-вторых, маркетплейсы. Там можно найти подходящее решение, которое после еще и доставят хоть домой, хоть в гараж.
Но есть «тема» еще круче: великая китайская барахолка. Там тоже можно купить покрышки, причем не только новые, но и подержанные, а цены будут даже привлекательнее. Естественно, чем ближе день «Ч», тем выше стоимость, так что пошерстить интернет стоит уже сейчас, пока надзорный орган еще что-то не заблокировал. Ведь заказать шины с VPN довольно проблематично — могут не туда доставить.